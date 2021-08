Amerykanki wcześniej trzykrotnie grały w finale, ale wszystkie przegrały - z Chinami w Los Angeles (1984) i dwukrotnie z Brazylią w Pekinie (2008) i Londynie (2012). W Rio de Janeiro stanęły na najniższym stopniu podium.

Brazylijki od półfinału musiały sobie radzić bez Tandary Caixety, która została zawieszona za stosowanie dopingu i wróciła do domu. Z kolei trener drugiego finalisty Karch Kiraly jeszcze w fazie grupowej stracił swoją najskuteczniejszą zawodniczkę Jordan Thompson, która doznała kontuzji.

Spotkanie finałowe zapowiadało się ekscytująco. Amerykanki miały rachunki do wyrównania za przegrane finały w Pekinie i Londynie, z kolei Brazylia po klęsce na ostatnich igrzyskach przed własną publicznością (piąta lokata), miała apetyt na trzecie złoto.

Tymczasem mecz miał bardzo jednostronny przebieg. W pierwszym secie od stanu 16:15 Amerykanki uzyskały kilkupunktową przewagę, głównie za sprawą ataków Jordan Larson, ale też rywalki popełniały sporo błędów po swojej stronie siatki. W drugiej partii dominacja Stanów Zjednoczonych była jeszcze większa, a prowadzący od 18 lat reprezentację Ze Roberto z pewnością nie mógł sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz jego drużyna dostawała takie lanie.

W końcówce tej partii "canarinhos" poprawiły grę, wykorzystały rozluźnienie przeciwniczek i zmniejszy straty, ale na skuteczny finisz było już za późno.

Brazylijkom udało się wrócić do dobrej gry i po pierwszych akcjach trzeciej odsłony było widać, że nie zamierzają się poddawać. Wyrównana walka trwała jednak tylko do stanu 7:7, a potem siatkarki Stanów Zjednoczonych przypuściły kolejną nawałnicę zdobywając punkt za punktem. Nie do zatrzymania w ataku była Andrea Drews, a gdyby nie zepsuty serwis Larson, punktowa seria mogłaby potrwać dłużej. Amerykanki prowadziły 16:8 i takiej zaliczki nie były w stanie roztrwonić.

Brazylia wywalczyła piąty medal w historii startów na igrzyskach. Oprócz dwóch złotych krążków, dwukrotnie stawała na najniższym stopniu podium. Dla Amerykanek był to szósty medal, wcześniej miały na koncie trzy srebrne i dwa brązowe krążki.

USA - Brazylia 3:0 25:22, 25:21, 25:14).

USA: Jordyn Poulter, Foluke Akinradewo, Haleigh Washington, Jordan Larson, Michelle Bartsch-Hackley, Andrea Drews, Justine Wong-Orantes (libero) - Kimberly Hill.

Brazylia: Fernanda Silva, Caroline de Oliveira, Ana Carolina, Fernanda Rodrigues, Gabriela Braga Guimares, Rosamaria Montibeller, Camila Brait (libero) - Roberta Ratzke, Natalia Pereira, Ana Beatriz, Ana Cris Menezes Oliveira.