79. edycja Tour de Pologne rozpocznie się 30 lipca w Kielcach, a zakończy 5 lipca w Krakowie. Czesław Lang, przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Kielce i Targów Kielce podpisali we wtorek w stolicy regionu świętokrzyskiego porozumienie o organizacji pierwszego etapu tej imprezy (Kielce – Lublin 217,2 km).

„Podczas każdej edycji naszego narodowego wyścigu promujemy Polskę. Pokazujemy jak nasz kraj się zmienia, jak poprawiają się drogi, jakie mamy hotele. Tour de Pologne to nasza wizytówka na świat. Tegoroczna rywalizacja najlepszych kolarzy świata będzie pokazywana w ponad 100 krajach” – powiedział Lang podczas wtorkowej konferencji prasowej w Targach Kielce.

Na organizację startu 1 etapu wyścigu Świętokrzyski Urzęd Marszałkowski i Urzęd Miasta Kielce wyłożyły po 150 tys. zł, a Targi Kielce 200 tys. zł. „Tour de Pologne to marka sama w sobie. Chcemy przy tej okazji zaprezentować najpiękniejsze miejsca naszego regionu i zachęcić turystów do przyjazdu w nasze strony” – powiedział wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Marek Bogusławski.

„Chcemy wykorzystać ten ogromny potencjał Tour de Pologne. Pokażemy największe atrakcje naszego miasta całej Polsce i ludziom poza granicami naszego kraju. To pozwoli budować markę Kielc, jako miasta atrakcyjnego turystycznie i promującego turystykę rowerową” – dodał wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki.

Prezes Targów Kielce przypomniał związki firmy ze sportem. „Odbywa się u nas corocznie konferencja +Bezpieczny stadion” Polskiego Związku Piłki Nożnej, przez sześć lat byliśmy sponsorem piłkarzy ręcznych Vive, niedługo odbędą się u nas chyba pierwsze w Europie, a może nawet na świecie targi bokserskie. Dlatego tym bardziej się cieszymy, że możemy być sponsorem pierwszego etapu Tour de Pologne” – zaznaczył Mochoń.

W 79. Tour de Pologne wystartuje 154 kolarzy z 22 zespołów. Trasa wyścigu podzielona na siedem etapów liczy ponad 1200 km. „Na starcie staną wszystkie 18 grup UCI World Tour. Oprócz tego przyznaliśmy cztery dzikie karty, jedną z nich otrzymała reprezentacja Polski” – powiedział PAP Lang. Dodał, że tegoroczną edycję wyścigu wygra kolarz, który dobrze jeździ po górach.

„Już trzeci etap z metą w Przemyślu będzie ciężki dla kolarzy. Dzień później +mała pętla bieszczadzka+ z Leska do Sanoka. Bardzo ciekawy będzie także etap z Łańcuta do Rzeszowa, cały czas +góra+, +dół+. Jest także czasówka pod górę. Także wyścig wygra kolarz, który dobrze jeździ po górach i do tego będzie w super formie” – podkreślił dyrektor generalny Tour de Pologne. Dodał, że tegoroczny wyścig będzie przebiegał pod hasłem „Wyścig dla pokoju”.

„Chcemy, aby jak najwięcej ludzi usłyszało o tym co dzieje się na Ukrainie. Przekazujemy takie wartości jak pokój i braterstwo, bo nasz wyścig oglądają miliony ludzi na całym świecie” – powiedział Lang.

1. etap (30 lipca) – Kielce – Lublin (217,2 km)

2. etap (31 lipca) – Chełm – Zamość (205,6 km)

3. etap (1 sierpnia) – Kraśnik – Przemyśl (237,9 km)

4. etap (2 sierpnia) – Lesko – Sanok (179,4 km)

5. etap (3 sierpnia) – Łancut – Rzeszów (178,1 km)

6. etap (4 sierpnia) – Szaflary – Bukowina Resort (jazda indywidualna na czas, 15,4 km)

7. etap (5 sierpnia) – Skawina – Kraków (177,8 km)



Autor: Janusz Majewski (PAP)