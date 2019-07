Biało-czerwone losowane były z trzeciego, przedostatniego koszyka.

W kwalifikacjach 33 reprezentacje walczyć będą o 14 miejsc. Do ME z udziałem 16 drużyn awansują zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych ekip z drugich miejsc. Do ich wyłonienia w grupach czterozespołowych nie będą uwzględniane wyniki z ostatnią drużyną w tabeli.

Gospodarze Eurobasketu 2021 - Hiszpania i Francja - mają zapewniony udział w turnieju finałowym.

Polska, mistrz Europy z 1999 roku, nie zdołała zakwalifikować się do dwóch ostatnich ME w 2017 i 2019 roku.

Eliminacje ME 2021 będą rozgrywane w trzech tzw. "okienkach" - 10-18 listopada 2019, 8-16 listopada 2020 i 31 stycznia - 8 lutego 2021.

Grupy eliminacji ME koszykarek 2021:

grupa A: Słowenia, Grecja, Islandia, Bułgaria

grupa B: Szwecja, Czarnogóra, Izrael

grupa C: Rosja, Bośnia i Hercegowina, Szwajcaria, Estonia

grupa D: Włochy, Czechy, Rumunia, Dania

grupa E: Serbia, Turcja, Litwa, Albania

grupa F: Wielka Brytania, Białoruś, Polska

grupa G: Belgia, Ukraina, Portugalia, Finlandia

grupa H: Węgry, Słowacja, Holandia

grupa I: Łotwa, Chorwacja, Niemcy, Macedonia Północna