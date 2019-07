Podopieczni trenera Tane Spaseva rywalizację w europejskich pucharach sezonu 2019/20 rozpoczną od kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA. Aby awansować do fazy grupowej muszą pokonać dwóch rywali - w pierwszej rundzie będzie to mistrz Kosowa, Z-Mobile Prisztina (mecze 17 i 20 września), a w drugiej rundzie rosyjski Niżny Nowogród (26 i 29 września).

Jeśli legioniści odpadną w pierwszej rundzie kwalifikacji LM, trafią do grupy C Pucharu Europy FIBA, w której zmierzą się z cypryjskim Apoelem Nikozja, niemieckim medi Bayreuth oraz z jedną z drużyn, która odpadnie w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów - Szombathely (Węgry), Oradeą (Rumunia) lub Ventspilsem (Łotwa).

Gdyby stołeczny zespół przebrnął przez pierwszą rundę kwalifikacji do LM, ale odpadł w drugiej, wówczas trafi do grupy H, w której zmierzy się z węgierskim Egis Kormend, zwycięzcą pary z kwalifikacji Tartu University (Estonia) - Kataja Basket (Finlandia) oraz z Bakken Bears (Dania) lub Keravnos Strovolou (Cypr).

Pierwszy etap fazy zasadniczej Pucharu Europy FIBA to rywalizacja 32 drużyn podzielonych na osiem czterozespołowych grup. Pierwsza kolejka zaplanowana jest na 16 października a szósta, ostatnia odbędzie się 20 listopada. Awans do kolejnego etapu wywalczą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

W fazie Top 16 zespoły zostaną podzielone na cztery grupy, z których ponownie awans wywalczą po dwie najlepsze. Ten etap rozstrzygnie się pomiędzy 11 grudnia, a 5 lutego. Osiem najlepszych zespołów utworzy pary play off (ćwierćfinał, półfinał, finał), które w formacie mecz i rewanż wyłonią zwycięzcę rozgrywek.