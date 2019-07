38-letni Woźniak pracę w koszykówce rozpoczynał od prowadzenia grup młodzieżowych TKM Włocławek, a od sezonu 2009/10 związany jest już z Anwilem. Rozgrywki 2015/16 kończył jako samodzielny szkoleniowiec zespołu z Włocławka. W ostatnich dwóch latach pomagał Igorowi Milicicowi w zdobyciu mistrzowskich tytułów.

Podczas niedawnych mistrzostw Europy dywizji A w Izraelu był też asystentem Przemysława Frasunkiewicza w reprezentacji do lat 20.

Jestem zaszczycony i dumny, że będę mógł pracować przy reprezentacji Polski podczas tak ważnej imprezy, jaką są mistrzostwa świata. Dziękuję Polskiemu Związkowi Koszykówki za zaufanie i danie mi tej szansy. Będę się starał pomóc kadrze w osiągnięciu jak najlepszego wyniku sportowego - zadeklarował Woźniak.

W kadrze zastąpi on Kamińskiego, który będzie pracował teraz jako główny szkoleniowiec w zespole niemieckiej ekstraklasy Mitteldeutscher BC Weissenfels.

Chciałbym bardzo podziękować trenerowi Wojciechowi Kamińskiemu za jego wkład w ostatnie sukcesy reprezentacji Polski. Marcin Woźniak swoją dotychczasową pracą - zarówno w klubie, jak i w młodzieżowych reprezentacjach - udowodnił, że jest idealnym kandydatem na asystenta w seniorskiej kadrze. Wierzymy, że z nim nasza drużyna narodowa będzie jeszcze silniejsza - powiedział prezes PZKosz Radosław Piesiewicz.

Reprezentacja Polski przygotowania do mistrzostw świata rozpocznie 29 lipca w Wałbrzychu. W fazie grupowej mundialu biało-czerwoni zagrają kolejno z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00).

Cieszymy się, że Marcin Woźniak dołącza do sztabu reprezentacji. W ciągu ostatnich dwóch lat wykonał świetną pracę w swoim klubie - pomógł w kolejnych mistrzostwach Anwilu. Szanujemy jego dokonania zarówno w zespole z Włocławka, jak i w kadrze U-20. To był naturalny wybór na wypełnienie luki w naszym sztabie. Jestem pewny, że pomoże nam podczas zbliżających się mistrzostw świata. Jednocześnie chciałbym podziękować Wojtkowi Kamińskiemu za wszystko, co zrobił dla kadry w ostatnich latach. Był ważną częścią zespołu, pomógł nam w odniesieniu sukcesu. Dzięki niemu reprezentacja rozwijała się. Ma przed sobą wielką szansę w Niemczech, a drzwi kadry są dla niego otwarte w przyszłości - podkreślił selekcjoner Mike Taylor.