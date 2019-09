Według raportu policji do tragedii doszło ok. godz. 2.30 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Emmett siedział w samochodzie przed swoim domem, gdy zaatakowało go dwóch uzbrojonych mężczyzn. Zginął podczas próby ucieczki.

Emmett występował także w klubach z Litwy, Belgii, Francji, Chin, Wenezueli, Meksyku i Portoryko. W 2010 roku zdobył 71 punktów dla drużyny Shandong w meczu z Jiangsu Dragons, ustanawiając rekord ligi chińskiej, który przetrwał trzy lata.