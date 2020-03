Srebro przypadło Artego Bydgoszcz, a brąz drużynie PolskaStrefyInwestycji Enea Gorzów Wlkp.

W specjalnym komunikacie Basket Liga Kobiet poinformowała równocześnie, że w związku z zakończeniem sezonu na wyjątkowych warunkach, wszystkie zespoły sklasyfikowane w tabeli zachowują prawo do udziału w rozgrywkach ekstraklasy w kolejnym sezonie rozgrywkowym.

Decyzja zapadła w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. W całej Polsce zdiagnozowano już łącznie 49 osób chorych na COVID-19, a w czwartek pierwsza osoba zmarła - poinformował na konferencji prasowej resort zdrowia.

Jeszcze we wtorek PZKosz poinformował, że mecze do odwołania będą rozgrywane bez udziału widzów. Sytuacja była dynamiczna i kluby cały czas się konsultowały i radziły, co dalej z sezonem.

Jak powiedział PAP prezes CCC Polkowice Wiesław Kozdroń, początkowo były dwie opcje. Pierwsza zakładała, że w sobotę zostanie rozegrana ostatnia kolejka i sezon zostanie zakończony, a druga, że rozgrywki zostaną zawieszone na dwa tygodnie, a później wznowione fazą play off.

Play off miało być skrócone, czyli półfinały i finał byłyby rozgrywane do dwóch zwycięstw. Zwyciężył zdrowy rozsądek i mieliśmy jeszcze zagrać w weekend ostatnią kolejkę, bo przecież za dwa tygodnie mogło być jeszcze gorzej i nie było sensu tego przedłużać. Dzisiaj sytuacja się ponownie zmieniła. Amerykanki się przestraszyły, że po ogłoszeniu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych zamknięcia granic dla osób przylatujących z Europy, będą miały problem z powrotem do domu. Nie było sensu je trzymać, grać przy pustych trybunach, kiedy i tak myślami były gdzie indziej. Postanowiliśmy dzisiaj jednogłośnie o zakończeniu rozgrywek już bez rozgrywania tej ostatniej kolejki - wyjaśnił Kozdroń.

Tym samym Arka została mistrzem Polski nie przegrywając w sezonie ani jednego meczu.