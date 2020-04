Przygotowano specjalne zestawy, w których znajdują się wszystkie materiały oraz instrukcja potrzebne do zrobienia maseczki. Wolontariusze będą pobierać paczki, robić maseczki w domach, po czym odnosić je do hali.

Maseczki zostaną poddane 72-godzinnej kwarantannie, po czym będą rozdawane osobom znajdującym się w grupie największego ryzyka zachorowania na COVID-19. Dystrybucją będzie kierować m.in. medyczna uczelnia w Wisconsin.

Hala Fiserv Forum, w której grają koszykarze Bucks oraz akademickiej drużyny z ligi NCAA Marquette Golden Eagles, może pomieścić ponad 18 tysięcy kibiców. Została oddana do użytku w 2018 r.

Na razie nie wiadomo, kiedy liga NBA wznowi rozgrywki zawieszone 12 marca. Komisarz Adam Silver zapowiadał już wcześniej, że decyzja nie zapadnie przed 1 maja. Zgodnie z pierwotnymi założeniami 15 kwietnia miała się zakończyć faza zasadnicza, a 18 kwietnia rozpocząć play off. W wyniku przerwania rywalizacji każdej ekipie pozostało do rozegrania kilkanaście meczów (drużyny mają za sobą od 63 do 67 spotkań).