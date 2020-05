Sloan cierpiał na chorobę Parkinsona oraz otępienie z ciałami Lewy'ego.

Reklama

Pełniąc różne funkcje łącznie spędził w klubie z Salt Lake City 34 lata. Głównym szkoleniowcem był od 1988 do 2011 roku. Aż w 20 sezonach awansował z Jazz do fazy play off. W NBA odniósł 1223 zwycięstwa, co daje mu czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. W finale NBA Jazz grali w 1997 i 1998 roku.

"Jerry Sloan zawsze będzie synonimem Utah Jazz. Na zawsze będzie częścią tej organizacji. Łączymy się z rodziną w opłakiwaniu jego odejścia" - napisano w klubowym komunikacie.

Sloan karierę szkoleniową rozpoczął w Chicago. Najpierw jako asystent, a potem pierwszy trener spędził tam cztery lata (1978-82). Barw Bulls bronił także przez 10 sezonów jako zawodnik (1966-76). Dwukrotnie wystąpił w Meczu Gwiazd (1967, 1969).

Od 2009 roku jest członkiem Galerii Sław.