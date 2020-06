Test przeprowadzono już w poprzednim tygodniu. Serbscy dziennikarze przypuszczają, że Jokic mógł się zarazić koronawirusem od innego koszykarza Nikoli Jankovica – obaj uczestniczyli w pożegnalnym meczu Dejana Milojevica. Później okazało się, że Jankovic jest wśród zainfekowanych; spotkał się także podczas turnieju tenisowego w Belgradzie ze słynnym tenisistą Novakiem Djokovicem, u którego również stwierdzono Covid-19.

Według ESPN, w ostatnim czasie pozytywny rezultaty testów miało łącznie siedmiu graczy NBA. Innych nazwisk nie podano.

Zgodnie z protokołami medycznymi określonymi przez NBA, Jokic będzie musiał poddać się dwukrotnie badaniu w ciągu 24 godzin w Serbii, zanim uzyska pozwolenie na podróż do Stanów Zjednoczonych. Po przyjeździe do bazy Nuggets ponownie zostanie przetestowany, a także przejdzie testy kardiologiczne.

W obecnym sezonie, przerwanym w marcu z powodu pandemii, Jokic miał średnio 20,2 pkt, 10,2 zbiórek i 6,9 asyst. Zespół z Denver zajmował trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej (43 zwycięstwa i 22 porażki), za Los Angeles Lakers i Clippers.

Media w Ameryce podkreślają, że w ostatnich miesiącach Jokic schudł ok. 20 kg, co oznacza, że już jest w bardzo dobrej formie fizycznej przed spodziewanym za kilka tygodni (30 lipca) powrotem do gry w lidze NBA. Oficjale obozy klubów rozpoczną się w dniach 7-9 lipca.