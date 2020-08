Zawodnicy i członkowie sztabów zostali poddani kwarantannie.

Władze ligi NBL wprowadziły szybko odpowiednie procedury przewidziane w takiej sytuacji, choć obecnie trwa przerwa w rozgrywkach. Nowy sezon ma się rozpocząć na przełomie listopada i grudnia.

W minionym sezonie, przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii koronawirusa, władze eligi NBL były krytykowane za zbyt późne przerwanie rozgrywek. Uczyniły to dopiero przy stanie 2-1 w finale dla Perth Wildcats. Przyznały następnie mistrzostwo drużynie z Perth, mimo że to zespół z Sydney Kings był liderem tabeli od początku do końca sezonu zasadniczego.

W niedzielę rząd australijskiego stanu Wiktoria, gdzie od kilku tygodni obserwowany jest gwałtowny wzrost liczby zakażeń, ogłosił stan klęski żywiołowej. W Melbourne ma obowiązywać godzina policyjna; od środy przez 6 tygodni będą zamrożone usługi, zaś w samym Melbourne zakupy będzie mogła robić tylko jedna osoba z danego gospodarstwa domowego - nie częściej niż raz dziennie. Wprowadzono też zakaz przemieszczania się powyżej 5 km.