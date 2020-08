Jim Boylen nie jest już trenerem koszykarzy Chicago Bulls. Władze klubu postanowiły zwolnić go po tym, jak drużyna po raz kolejny nie awansowała do play off ligi NBA. Zespół ma zostać przebudowany.

"Byki" mają bilans meczów 22-43 i jako jedna z ośmiu drużyn nie zakwalifikowali się do rozgrywek po wznowieniu sezonu w tzw. bańce w kompleksie Walta Disneya w Orlando. Zdarzyło się to po raz czwarty w pięciu ostatnich sezonach. "Rozstanie z Jimem jest dla nas bardzo trudną decyzją, ale nadszedł czas, w którym musimy sobie jasno powiedzieć, że potrzebujemy zmian. Zmierzamy do nowej ery Chicago Bulls. Jim jest świetnym człowiekiem, który z niezwykłą dbałością podchodził do powierzonych mu zadań" - napisano w oficjalnym komunikacie. 55-letni Boylen dołączył do ekipy od sezonu 2015-16, a pierwszym trenerem został ogłoszony 3 grudnia 2018.