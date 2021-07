Szkoleniowcem Partizana jest legendarny serbski trener Zeljko Obradovic, który dziewięciokrotnie prowadził czołowe drużyny kontynentu do triumfu w Eurolidze.

Zawodnikiem MoraBanc Andora był w minionym sezonie reprezentant Polski Tomasz Gielo, a według medialnych doniesień w nadchodzących rozgrywkach szeregi tego klubu ma zasilić były kapitan biało-czerwonych Adam Waczyński.

Śląsk w PE będzie rywalizował także z Dolomiti Energa Trydent, francuskim Boulogne Metropolitans 92, litewskim Lietkabelis Poniewież, Turk Telekom Ankara i niemieckim Hamburg Towers, klubem, w którym przed dwoma laty pracował trener kadry Polski Mike Taylor.

Wrocławianie wracają na europejskie parkiety po pięciu latach przerwy. Śląsk rozpocznie rywalizację od spotkania we własnej hali z Lietkabelis.

Brązowy medalista MP jest jedną z 20 drużyn (z 13 krajów), która rywalizować będzie w zmienionym formacie PE.

Sezon zasadniczy systemem mecz i rewanż (18. kolejek) potrwa od 30 października do 6 kwietnia. Po osiem najlepszych w każdej grupie wywalczy awans do play off (1/8 finału). Wszystkie spotkania play off odbywać się będą w formacie jednego meczu, którego gospodarzem będzie zespół zajmujący wyższe miejsce po sezonie zasadniczym.

Stawką Euroliga

Zwycięzca wywalczy prawo startu w Eurolidze 2022/23, zaś finalista będzie mógł je otrzymać pod pewnymi warunkami. W tym roku triumfatorem PE został AS Monaco i uzyskał prawo gry w Eurolidze, podobnie jak finalista Uniks Kazań. Jeśli AS i Uniks nie awansują do play off Euroligi 2021/22, to obydwaj finaliści PE z nowej edycji otrzymają prawo uczestniczenia w Eurolidze w sezonie 2022/23.

W rozgrywkach 2019/20 w Pucharze Europy brał udział zespół Asseco Arka Gdynia, ale nie zdołał awansować do fazy play off.