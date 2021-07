W minionym sezonie Stal rywalizowała na zapleczu LM, w Pucharze Europy FIBA, i dotarła do finału, w którym uległa w Izraelu Ironi Ness Ziona 74:82.

Stal losowana była z czwartego, ostatniego koszyka. Z pierwszego do gr. B trafił Hapoel. Oprócz ekipy z Izraela znalazły się w nim: AEK Ateny (Grecja), BC Niżny Nowogród (Rosja), ERA Nymburk (Czechy), Hapoel Holon (Izrael), Iberostar Teneryfa (Hiszpania), San Pablo Burgos (Hiszpania), SIG Strasbourg (Francja).

Na osiem grup podzielono 28 drużyn, a cztery pozostałe miejsca otrzymają zespoły, które wygrają wrześniowe, dwuetapowe kwalifikacje. W tym gronie nie ma polskiego zespołu.

Rywalizacja w Lidze Mistrzów rozpocznie się 4 października, a zakończy na początku maja 2022 roku. Do drugiej fazy awansują bezpośrednio zwycięzcy grup, a zespoły z miejsc dwa i trzy walczyć będą o awans do drugiej, także grupowej fazy w bezpośrednich meczach (do dwóch wygranych).

W drugim etapie zostaną utworzone cztery grupy, a dwie najlepsze drużyny uzyskają awans do ćwierćfinałów. Od tego momentu walka toczyć się będzie systemem play off (do dwóch wygranych), by wyłonić ucztesników turnieju Final Four. Triumfator otrzyma premię w wysokości miliona euro.

W minionym sezonie rozegrano piątą edycję LM. Triumfował hiszpański zespół Hereda San Pablo Burgos, który w finale w Niżnym Nowogrodzie pokonał turecki Pinar Karsiyaka 64:59. Od nowego sezonu szkoleniowcem Burgos będzie Chorwat Żan Tabak, który przez dwa lata prowadził Zastal Enea Zielona Góra, zdobywając złoto i srebro MP. Do trudnej grupy z ekipą Burgos oraz Lietuvos Rytas Wilno trafił niemiecki EWE Oldenburg, zawodnikiem którego od nowego sezonu będzie reprezentant Polski Michał Michalak.

W poprzednich latach po puchar sięgały zespoły Iberostaru Teneryfa (2017), AEK Ateny (2018), Segafredo Virtus Bolonia (2019) i Burgos (2020).

Stal buduje skład na kolejny sezon, ważne kontrakty mają Jarosław Mokros i Amerykanin James Florence, a na początku czerwca umowę podpisał Damian Kulig. Mistrz Polski stracił jednak najlepszego strzelca i reprezentanta Jakuba Garbacza, który przeszedł do niemieckiego Syntainics MBC Weissenfels.

Grupy LM w sezonie 2021/22:

gr. A: Lenovo Teneryfa (Hiszpania), Dinamo Sassari (Włochy), MHP Riesen Ludwigsburg (Niemcy), drużyna z kwalifikacji,

gr. B: Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp., Hapoel Jerozolima (Izrael), Pinar Karsiyaka (Turcja), Baxi Manresa (Hiszpania)

gr. C: Lavrio Megabolt (Grecja), BC Niżny Nowogród (Rosja), JDA Dijon (Francja), Unicaja Malaga (Hiszpania)

gr. D: AEK Ateny (Grecja), Falco Szombathely (Węgry), VEF Ryga (Łotwa), drużyna z kwalifikacji

gr. E: Igokea Aleksandrovac (Bośnia i Hercegowina), ERA Nymburk (Czechy), PAOK Saloniki (Grecja), Galatasaray Stambuł (Turcja)

gr. F: SIG Strasbourg (Francja), Filou Ostenda (Belgia), Tofas Bursa (Turcja), drużyna kwalifikacji

gr. G: Hapoel Holon (Izrael), Happy Casa Brindisi (Włochy), Darussafaka Tekfen (Turcja), drużyna z kwalifikacji

gr. H: EWE Baskets Oldenburg (Niemcy), San Pablo Burgos (Hiszpania), Besiktas Icrypex Stambuł (Turcja), Rytas Wilno (Litwa)