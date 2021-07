Cały sezon pracowaliśmy i czekaliśmy na ten właśnie moment. A teraz zrobimy wszystko, żeby kontynuować dobrą passę. Za nami dopiero pierwszy mecz. Jeszcze wiele może się wydarzyć. Przede wszystkim musimy pozostać skoncentrowani - skomentował Paul. "Słońca" jeszcze nigdy w historii rozgrywek nie sięgnęły po tytuł. Ich rywale cieszyli się z mistrzostwa raz - dokładnie 50 lat temu.

Bardzo dobre spotkanie rozegrał także DeAndre Ayton, który popisał się double double - zdobył 22 punkty i miał 19 zbiórek. Gospodarze grali z niezwykłą skutecznością w rzutach wolnych - trafili 25 z 26 szans.

Swoich podopiecznych chwalił też trener Monty Williams. Kiedy wszystko się układa, człowiek nawet nie chce schodzić z parkietu. Chris jest w niesamowitym gazie. Jest na boisku wszędzie. Kiedyś jeszcze próbowałem nim dyrygować. Teraz jesteśmy na takim etapie, że po prostu mu nie przeszkadzam. To nazywa się też zaufaniem - powiedział.

W ekipie z Milwaukee po raz pierwszy po przerwie spowodowanej kontuzją kolana zagrał Giannis Antetokounmpo. Grek, dwukrotnie wybierany (2018 i 2019) MVP rozgrywek, spędził na parkiecie 35 minut, zdobył 20 punktów, miał 17 zbiórek i cztery asysty, ale nie zdołał odmienić losów gry. Najlepszym strzelcem zespołu tego dnia był Khris Middleton - 29 punktów.

O roli Paula mówił też szkoleniowiec Bucks Mike Budenholzer. To jest znakomity gracz. Musimy w kolejnych spotkaniach uważać i zrobić wszystko, by tak łatwo nie dochodził do pozycji - skomentował.

Drugi mecz finałowy ligi NBA zaplanowany jest w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.