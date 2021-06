Deandre Ayton popisał się efektownym wsadem na 0,7 s przed końcową syreną, a Phoenix Suns wygrali z Los Angeles Clippers 104:103 we wtorkowym meczu finału Konferencji Zachodniej ligi NBA. Koszykarze z Arizony prowadzą w play off 2-0 w rywalizacji do czterech zwycięstw.

Na rozegranie ostatniej akcji "Słońca" miały niecałą sekundę. Wznawiający grę zza linii końcowej Jae Crowder cierpliwie wyczekał, zagrał piłkę tuż nad obręcz, a w koszu umieścił ją Ayton. Reklama Nasza radość była trochę niepewna, gdyż nie wiedzieliśmy, czy punkty zostaną zaliczone - przyznał Ayton. Sędziowie po analizie wideo potwierdzili prawidłowość zdobytych decydujących punktów przez zawodnika pochodzącego z Bahamów. W końcówce dwa razy na prowadzenie wychodził zespół Clippers po rzutach Paula George'a - 101:100 i 103:102, odpowiednio na 30 i 22 s przed zakończeniem spotkania. Ale ostatecznie triumfowali gospodarze, którzy przybliżyli się do awansu do wielkiego finału NBA. W amerykańskich mediach nie brakuje komentarzy, że Suns muszą być czujni, bowiem w poprzednich rundach ekipa Clippers przegrywała po 0-2 z Dallas Mavericks (skończyło się 4-3) i Utah Jazz (4-2). Wtorkowe spotkanie było bardzo wyrównane, a w żadnej z kwart nikomu nie udało się uzyskać znaczącej przewagi. NBA: Suns górą w otwarciu finału na Zachodzie Zobacz również Przyjezdni mogli rozstrzygnąć je na swoją korzyść, lecz m.in. na 8,2 s przed końcem George nie wykorzystał dwóch wolnych. A jak przypomniano w relacji z meczu, w tym elemencie gry ma w karierze skuteczność na poziomie 85 proc. Wśród zawodników "Słońc" wyróżnili się Cameron Payne 29 punktów (rekord kariery) i dziewięć asyst, Ayton 24 pkt i 14 zbiórek i Devin Booker 20, a w składzie drużyny z Kalifornii - George 26, po sześć zbiórek i asyst oraz Reggie Jackson 19 pkt, Ivica Zubac 14 pkt, 11 zbiórek. Kolejne spotkanie Clippers - Suns w czwartek.