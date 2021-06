Kevin Durant z Brooklyn Nets zdobył 48 punktów, a Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks - 40, ale to zespół ze stanu Wisconsin awansował do finału do Konferencji Wschodniej ligi NBA. W decydującym meczu drugiej rundy play off Bucks pokonali nowojorczyków 115:111 po dogrywce.

W rywalizacji do czterech zwycięstw Bucks triumfowali 4-3. Ich finałowym rywalem w konferencji będzie Atlanta Hawks lub Philadelphia 76ers; na razie jest remis 3-3. Z kolei w finale Zachodu Phoenix Suns zagrają z Los Angeles Clippers. Reklama Siódme spotkanie między Nets a Bucks rozpoczęło się po myśli gospodarzy, którzy do przerwy prowadzili 53:47. Goście z nawiązką odrobili straty w trzeciej kwarcie (82:81). Bardzo ciekawa była końcówka i niewiele do zwycięstwa zabrakło drużynie Brooklyn Nets. Sekundę przed ostatnią syreną, przy stanie 107:109, niesamowity rzut trafił Durant. Okazało się jednak, że nadepnął na linię, dlatego zapisano dwa punkty, a nie trzy i doszło do dogrywki. Zabrakło mu centymetrów... W dogrywce przyjezdni z Milwaukee triumfowali 6:2 i to oni znaleźli się w najlepszej czwórce sezonu 2020/2021. W ekipie Bucks Antetokounmpo w 50 minut zdobył 40 punktów i miał 13 zbiórek, zaś Khris Middleton uzyskał 23 pkt. Wśród pokonanych po 53 minuty grali Durant i James Harden, a ich dorobek to 48 i 22 pkt. Durant zapisał na koncie też dziewięć zbiórek i sześć asyst, zaś Harden - po dziewięć asyst i zbiórek. Jak podkreśliły amerykańskie media, po raz pierwszy od 2006 roku, tj. od meczu Dallas Mavericks z San Antonio Spurs 119:111 (półfinał Konferencji Zachodniej), do wyłonienia zwycięzcy w siódmym spotkaniu potrzebna była dogrywka.