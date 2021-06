Wcześniej ze Starego Kontynentu nagrody odbierali Niemiec Dirk Nowitzki (2007) i Grek Giannis Antetokounmpo (2019 i 2020).

W głosowaniu brało udział 100 dziennikarzy, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, a także kibice. Jokic dostał 971 głosów, Embiid - 586, a Curry - 453.

Pierwszy raz w historii

Serb wystąpił we wszystkich 72 meczach tego sezonu w barwach Nuggets. Zdobywał średnio 26,4 pkt, miał 10,8 zbiórek i 8,3 asyst.

Nuggets zakończyli sezon zasadniczy na trzecim miejscu w Konferencji Zachodniej, w fazie play off są w półfinale konferencji i pierwszy mecz z Phoenix Suns przegrali w poniedziałek 105:122. W pierwszej rundzie wyeliminowali Portland Trail Blazers.

Jokic jest pierwszym zawodnikiem Denver w historii, który został wybrany MVP.

To duży sukces, ale powiedziałem chłopakom, że to nie tylko ja wywalczyłem tę nagrodę. Zrobiliśmy to wspólnie. To wprawdzie nagroda indywidualna, ale zapracowali na nią wszyscy zawodnicy oraz pracownicy klubu. Dziękuję Wam wszystkim - skomentował.

Jeszcze nigdy też MVP nie został zawodnik z tak niskim numerem w drafcie. Jokic został wybrany jako 41. w 2014 roku. A dotychczas najniżej notowanym MVP był Antetokounmpo, którego Milwaukee Bucks wzięli do siebie jako piętnasty wybór.