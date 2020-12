Harden grał 21 minut i zdobył 12 punktów, a jego zespół pokonał San Antonio Spurs 112:98. Po spotkaniu słynny brodacz nie był dostępny dla dziennikarzy, czym złamał przepisy NBA.

31-latek to najbardziej wartościowy zawodnik sezonu 2017/18. W dorobku ma też m.in. złoty medal igrzysk Londyn 2012 oraz osiem występów w Meczu Gwiazd. W Rockets gra od 2012 roku. Opuścił początek przygotowań, po tym jak nie zastosował się do regulacji związanych z pandemią COVID-19.

Na początku grudnia Rockets oddali inną wielką gwiazdę - Russella Westbrooka, który przeniósł się do Washington Wizards, a w drugą stronę powędrował John Wall.

"Nie pytałem Jamesa co zamierza, bo to jego sprawa. Interesuje mnie tylko, co możemy zrobić, aby zespół grał tak dobrze, jak to tylko możliwe" - powiedział Wall pytany o sytuację z Hardenem.

Sezon 2020/21 rozpocznie się 22 grudnia.