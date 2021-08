To był mój ostatni mecz w drużynie narodowej. Teraz czas na przemyślenia, przetrawienie tego, co się wydarzyło, rozmowy z rodziną i decyzje, czy zostaję na parkiecie, czy podejmuję inne wyzwania. Zawsze chciałem wygrywać, zdobywać medale, ale to jest sport. Jestem dumny z drużyny, wdzięczny, że byłem w Tokio, choć oczywiście teraz przeżywam gorycz porażki - powiedział 41-letni Pau Gasol, dwukrotny mistrz NBA z LA Lakers (2009 i 2010).

Niedługo potem informację o zakończeniu kariery w reprezentacji ogłosił Marc Gasol (LA Lakers).

Czas opuścić zespół, przez wiele lat była radość (z występów w kadrze - PAP). Teraz przyszła chwila, by ustąpić miejsca młodym, nowemu pokoleniu, by to ono cieszyło się i zbierało swoje doświadczenia. To było 15 lat emocji, wysiłku, miłości, doświadczeń. Nie ma takich słów, by opisać to wszystko - powiedział Marc Gasol.

Utytułowani bracia

Pau Gasol zdobył z reprezentacją Hiszpanii mistrzostwo świata w 2006 r., srebro igrzysk w 2008 (Pekin) i 2012 (Londyn) oraz olimpijski brąz w 2016 w Rio de Janeiro, a także siedem medali mistrzostw Europy, w tym trzy złote (2009, 2011 i 2015). Karierę wznowił na początku roku, po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją stopy i pomógł FC Barcelona w zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii.

Młodszy Marc to mistrz NBA z 2019 r., dwukrotny mistrz świata (2006 i 2019), wicemistrz olimpijski (2008 i 2012) oraz złoty medalista mistrzostw Europy (2009 i 2011).