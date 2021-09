Koszykarze Golden State Warriors, New York Knicks i Brooklyn Nets będą musieli być zaszczepieni przeciwko Covid-19, jeśli będą chcieli rozgrywać mecze we własnej hali - donosi wiele amerykańskich mediów. Jest to wynik przepisów, jakie weszły w życie w Nowym Jorku oraz w San Francisco.

Mówią one o tym, że wszystkie osoby powyżej 12 roku życia, które chcą wejść na dany obiekt - w tym przypadku Chase Center oraz Madison Square Garden i Barclays Center - będą musiały pokazać dowód szczepienia. Dotyczy to także samych zawodników, obsługi, sztabów itp. Z obowiązku tego są zwolnione osoby, które nie mogą przyjąć szczepionki ze względów medycznych lub religijnych. Przepisy obu miast przewidują wyjątki dla drużyn odwiedzających. Reklama Jeśli się nie zaszczepią, to dostaną po kieszeni Jak podała gazeta "The Athletic", w przypadku odmowy przyjęcia szczepionki zawodnikom grozi obcięcie pensji, a także kara lub zawieszenie. NBA: Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla sędziów Zobacz również Już wcześniej władze NBA poinformowały wszystkie kluby, że przed rozpoczęciem rozgrywek wszystkie osoby, które mają kontakt z drużynami muszą zostać zaszczepione. Dotyczy to nie tylko członków sztabów, ale także personelu pracującego na obiektach sportowych. Nowy sezon ma rozpocząć się 19 października.