Tabak przez dwa lata prowadził Zastal BC Enea Zielona Góra, zdobywając złoto i srebro MP.

Arged BM Slam Stal zainauguruje sezon wyjazdowym meczem z innym hiszpańskim zespołem - Baxi Manresa. W grupie B mistrz Polski będzie jeszcze walczył z finalistą poprzedniej edycji - tureckim Pinarem Karsiyaka oraz Hapoelem Jerozolima.

W eliminacjach i sezonie zasadniczym udział wzięły 52 drużyny z 30 krajów. W I etapie sezonu zasadniczego (4 października - 22 grudnia) zagrają 32 ekipy podzielone na osiem grup. Do drugiej fazy awansują bezpośrednio tylko ich zwycięzcy, a zespoły z miejsc drugich i trzecich miejsc powalczą o awans do kolejnej rundy, także grupowej, w bezpośrednich meczach do dwóch wygranych.

W drugim etapie zostaną utworzone cztery grupy, a dwie najlepsze drużyny uzyskają awans do ćwierćfinałów. Od tego momentu walka toczyć się będzie systemem play off (do dwóch wygranych), by wyłonić uczestników turnieju Final Four (początek maja). Triumfator otrzyma premię w wysokości miliona euro.

W minionym sezonie zwyciężył zespół z Burgos, który w finale w Niżnym Nowogrodzie pokonał Pinar Karsiyaka 64:59. Ta hiszpańska ekipa triumfowała po raz drugi z rzędu; w 2020 w sezonie pandemicznym, który został dokończony dopiero w październiku, w decydującym spotkaniu wygrała z AEK Ateny (85:74).

We wcześniejszych edycjach po trofeum sięgnęły zespoły Iberostaru Teneryfa (2017), AEK Ateny (2018), Segafredo Virtusa Bolonia (2019).

W minionym sezonie Stal rywalizowała na zapleczu LM, w Pucharze Europy FIBA, i dotarła do finału, w którym uległa w Izraelu Ironi Ness Ziona 74:82. Teraz zadebiutuje w LM.

Stal nie będzie jedynym polskim akcentem w tych rozgrywkach. Do trudnej grupy z ekipą Burgos, Besiktasu oraz Lietuvos Rytas Wilno trafił niemiecki EWE Oldenburg, zawodnikiem którego jest reprezentant kraju Michał Michalak. W gr. D w barwach Nutribullet Treviso występować będzie inny kadrowicz Michał Sokołowski.