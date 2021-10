Wcześniej w LM grały: Anwil Włocławek, Rosa Radom, Polski Cukier Toruń i w sezonie 2020/21 ówczesny wicemistrz - Pszczółka Start Lublin.

Obecni mistrzowie kraju trafili do trudnej gr. B, w której oprócz hiszpańskiej Manresy zmierzą się także z tureckim Pinarem Karsiyaka i Hapoelem Jerozolima. Ostrowianie w minionym sezonie walczyli na zapleczu LM - w Pucharze Europy FIBA. Spisali się znakomicie docierając do finału, w którym uległa w Izraelu Ironi Ness Ziona 74:82.

Grupowi rywali zespołu trenera Milicica, od 1 października selekcjonera polskiej kadry koszykarzy (zastąpił Amerykanina Mike'a Taylora), to silne drużyny biorące udział od kilku lat w rozgrywkach LM.

W Manresie występuje dwóch koszykarzy znanych z polskich parkietów - Łotysz Janis Berzins, wicemistrz kraju z Enea Zastalem Zielona Góra (2021), oraz Amerykanin Joe Thomasson (Polpharma, Start, Zastal).

Chcemy dobrze zaprezentować się w Europie. Mamy niesamowicie trudną grupę. Mogę powiedzieć, że to grupa "śmierci". Patrząc na to z innego punktu - udział w Lidze Mistrzów to wspaniała rzecz, a rywalizacja z takimi mocnymi drużynami jest zawsze fajna i wartościowa. Myślimy o każdym najbliższym meczu, nie wybiegamy w przyszłość - powiedział PAP Milicic.

Pinar to finalista ubiegłego sezonu, zaś Hapoel to czołowa drużyna ligi izraelskiej, ćwierćfinalista LM. Stal jako debiutant będzie miała trudne zadanie. Przed rokiem o sile LM przekonał się Start, który nie zdołał w fazie grupowej odnieść żadnego zwycięstwa.

W LM wystąpią 32 zespoły podzielone na osiem grup. Zwycięzcy awansują bezpośrednio do drugiej fazy, a drużyny z drugich i trzecich miejsc zagrają w barażu (do dwóch zwycięstw) o kolejnych osiem miejsc. W drugiej fazie wystąpi 16 ekip podzielonych na cztery grupy. Po dwa najlepsze wywalczą awans do ćwierćfinałów. Ich zwycięzcy (do dwóch zwycięstw) zagrają w turnieju Final Four o puchar. Triumfator rozgrywek otrzyma premię w wysokości miliona euro.

Klub z Ostrowa Wlkp. rozwija się prężnie i gra w LM to będzie duży krok do przodu dla organizacji, ale i +zderzenie się+ z nową rzeczywistością. To będzie wielka szansa dla Arged BM, by wszyscy razem, sportowo, organizacyjnie wznieśli się na jeszcze wyższy poziom - dodał szkoleniowiec.