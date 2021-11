Najwyższa przewaga "Kozłów" wyniosła aż 21 "oczek". Giannis Antetokounmpo zdobył 25 punktów i miał siedem zbiórek, cztery asysty, zaś Grayson Allen 22 pkt (sześć "trójek"), ale to nie wystarczyło na pokonanie nowojorczyków. W barwach triumfatorów wyróżnili się Julius Randle - 32 pkt, 12 zbiórek, cztery asysty i dwa bloki oraz Derrick Rose - 23 pkt, osiem zbiórek i cztery asysty.

Cztery piątkowe spotkania zakończyły się różnicą minimum 20 punktów. Najwyższe zwycięstwo odnieśli zawodnicy Golden State Warriors - 126:85 nad New Orleans Pelicans. Pierwsza połowa była wyrównana (54:50), lecz drugą "Wojownicy" wygrali 72:35. W ich szeregach najlepszy był Jordan Poole - 26 pkt.

"Pelikany", grający bez kontuzjowanych Ziona Williamsona i Brandona Ingrama, poniosły szóstą porażkę z rzędu, mimo tego, że bardzo dobrze zagrał Jonas Valanciunas - 20 punktów i 15 zbiórek.

Jeszcze ciekawszy przebieg miała rywalizacja Minnesota Timberwolves z Los Angeles Clippers (84:104). Po pierwszej części "Leśne Wilki" prowadziły 57:47, lecz po przerwie zdobyły tylko 27 punktów, przy 57 Clippers.

Z kolei koszykarze Sacramento Kings wygrali z Charlotte Hornets 140:110, a mecz "ustawiła" pierwsza kwarta zakończona wynikiem 41:22.

Kevin Durant poprowadził Brooklyn Nets do wyjazdowego triumfu w spotkaniu z Detroit Pistons 96:90. Rzucił 29 pkt i miał 10 zbiórek, pięć asyst, zaś James Harden zanotował triple-double - 13 pkt oraz po 10 asyst i zbiórek, ale też dziewięć strat.

W tabeli NBA na czele ekipy Warriors i Utah Jazz z bilansem gier 7-1. Na końcu natomiast Pelicans 1-9, Pistons 1-8 i Houston Rockets 1-7.

Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Detroit Pistons - Brooklyn Nets 90:96

Orlando Magic - San Antonio Spurs 89:102

Washington Wizards - Memphis Grizzlies 115:87

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 101:102

Milwaukee Bucks - New York Knicks 98:113

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers 84:104

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 126:85

Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 110:106

Sacramento Kings - Charlotte Hornets 140:110



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P Proc.

1. Philadelphia 76ers 7 2 .778

2. Brooklyn Nets 6 3 .667

. New York Knicks 6 3 .667

4. Toronto Raptors 6 4 .600

5. Boston Celtics 4 5 .444



Central Division



1. Chicago Bulls 6 2 .750

2. Cleveland Cavaliers 6 4 .600

3. Milwaukee Bucks 4 5 .444

4. Indiana Pacers 3 7 .300

5. Detroit Pistons 1 8 .111



Southeast Division



1. Miami Heat 6 2 .750

2. Washington Wizards 6 3 .667

3. Charlotte Hornets 5 5 .500

4. Atlanta Hawks 4 5 .444

5. Orlando Magic 2 8 .200



Western Conference



Pacific Division



1. Golden State Warriors 7 1 .875

2. Phoenix Suns 4 3 .571

3. Sacramento Kings 5 4 .556

. Los Angeles Lakers 5 4 .556

5. Los Angeles Clippers 4 4 .500



Southwest Division



1. Dallas Mavericks 5 3 .625

2. Memphis Grizzlies 5 4 .556

3. San Antonio Spurs 3 6 .333

4. Houston Rockets 1 7 .125

5. New Orleans Pelicans 1 9 .100



Northwest Division



1. Utah Jazz 7 1 .875

2. Denver Nuggets 4 4 .500

3. Portland Trail Blazers 4 5 .444

4. Minnesota Timberwolves 3 5 .375

5. Oklahoma City Thunder 2 6 .250