Koszykarz Alessandro Gentile doznał urazów kręgosłupa po upadku z balkonu wynajętej na Majorce willi. Włoch po niedzielnym wypadku został zabrany helikopterem do szpitala w Palma de Mallorca, natomiast we wtorek ma zostać przetransportowany na operację do szpitala w Neapolu.

Jak podaje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport, 29-latek spadł na plecy z wysokości czterech metrów, co spowodowało złamania kilka kręgów. Reklama Reprezentant Włoch skomentował wydarzenie w mediach społecznościowych, pisząc: To tylko wypadek w domu, nic poważnego. Nic mi nie jest. Hiszpańskie władze są w trakcie badania wypadku. Koszykarz spędzał wakacje z przyjaciółmi oraz swoim bratem Stefanem, który również jest koszykarzem. Gentile w reprezentacji Włoch zadebiutował w 2011 i do tej pory wystąpił w 81 spotkaniach. Dwa razy brał udział w mistrzostwach Europy, oraz dwukrotnie, w sezonach 2013/14 oraz 2015/16, zdobył mistrzostwo Włoch z Olimpią Mediolan. W 2014 roku został uznany za najlepszego włoskiego koszykarza. Od 2022 roku gra w zespole New Basket Brindisi.