Polacy i Ukraińcy zakończyli pierwszą fazę meczów grupowych z bilansem 3-2, z tym że biało-czerwoni byli na trzecim miejscu w gr. D walczącej w Pradze, a rywale drudzy w mediolańskiej gr. C.

Drużynę prowadzi łotewski trener Ainars Bagatskis, były reprezentant swojego kraju, zawodnik polskiej ekstraklasy, który z klubami z Bytomia i Pruszkowa zdobywał na przełomie XX i XXI wieku brązowe medale MP. Ukraina pokonała w grupie Wielką Brytanię 90:61, Estonię 74:73, Włochy 84:73 i przegrała z liderem Grecją 79:99 oraz Chorwacją 85:90.

Liderami zespołu są 25-letni skrzydłowy Swiatosław Mychajluk (Toronto Raptors) - średnio 18 pkt i 4,4 zb., 29-letni środkowy (215 cm wzrostu) Ołeksij Łeń (Sacramento Kings) - średnio 7,8 pkt i 6,4 zb. oraz 28-letni Wołodymyr Herun (211 cm). Ten ostatni ma średnio 10,8 pkt i 4,5 zbiórki, ale co najważniejsze zajmuje drugie miejsce, za Aleksandrem Balcerowskim (81,8 proc.) pod względem skuteczności rzutów za dwa punkty - 75 procent. Pojedynek tych dwóch podkoszowych zapowiada się niezwykle ciekawie.

Zespół trenera Igora Milicica uległ Ukrainie w towarzyskim meczu podczas turnieju w połowie sierpnia w Stambule 60:88, grając bez A.J. Slaughtera i teraz ma okazję do rewanżu.

To naprawdę trudny czas dla nas, naszego kraju, nie jest łatwo skupić się tylko na koszykówce, wiedząc, co dzieje się teraz na Ukrainie. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, by wygrać każde spotkanie. Mogę obiecać, że na pewno będziemy walczyć - powiedział cytowany przez agencję AP Denys Łykaszow.

Gramy nadzwyczaj twardo, to widać. Możemy pokonać każdy zespół, który będzie na naszej drodze w tym turnieju - dodał Łeń.

W historii meczów o punkty drużyny spotkały się tylko dwa razy - w eliminacjach do mistrzostw Europy 2007. W Starogardzie Gdańskim, pod wodzą trenera Andreja Urlepa, biało-czerwoni pokonali rywali 74:58. Najlepszym strzelcem spotkania był Adam Wójcik - 24 pkt, ale dobrze zaprezentowali się młodzi gracze m.in. Łukasz Koszarek, obecny dyrektor sportowy reprezentacji, który miał sześć punktów, sześć asyst i trzy przechwyty.