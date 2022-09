Terrace uzyskał 63 pkt w spotkaniu z Albanią w 1957 r., a 23-letni Doncic (Dallas Mavericks) z Francją, aktualnym wicemistrzem olimpijskim 88:82. Tym samym Słoweniec wyprzedził słynnego Greka Nikosa Galisa, który miał w dorobku m.in. 46, 45 i 44 pkt w poszczególnych spotkaniach ME.

Do tej pory rekord Eurobasketu 2022 należał do Greka Giannisa Antetokounmpo, który w spotkaniu z Ukrainą (99:79) rzucił 41 pkt.

Słoweniec zapytany we wtorek, kilkadziesiąt godzin przed spotkaniem z Francją, przez jednego z dziennikarzy, kto zdobędzie rekordową liczbę punktów w ME odparł: Prawdopodobnie Giannis, postawiłbym na niego.

Koszykarze z najwyższą zdobyczą punktową w meczu w historii ME:



1. Eddy Terrace (Belgia) - 63 pkt przeciw Albanii w ME 1957

2. Luka Doncic (Słowenia) - 47 pkt przeciw Francji w ME 2022

3. Nikos Galis (Grecja) - 46 pkt przeciw Szwecji w ME 1983

4. Galis - 45 pkt przeciw ZSRR w ME 1989

5. Miki Berkowitz (Izrael) - 44 pkt przeciw Turcji w ME 1975

Galis - 44 pkt przeciw Rumunii w ME 1987

Galis - 44 pkt przeciw Jugosławii w ME 1987

Doron Jamchy (Izrael) - 44 pkt przeciw Rumunii w ME 1987

Nenad Markovic (Bośnia i Herecegowina) - 44 pkt przeciw Łotwie w ME 1997

10. Emiliano Rodriguez (Hiszpania) - 43 pkt przeciw Holandii w ME 1967

Giorgos Kolokithas (Grecja) - 43 pkt przeciw Hiszpanii w ME 1967

Galis - 43 pkt przeciw Bułgarii w ME 1989

Dirk Nowitzki (Niemcy) - 43 pkt przeciw Hiszpanii w ME 2001