Do transakcji dołączył także szwedzki hokeista, reprezentant „Trzech Koron” i zawodnik Nashville Predators Filip Forsberg - poinformował portal espn.com.

Giannis otrzymał od Nashville SC koszulkę klubową ze swoim nazwiskiem i numerem 34, z jakim występuje w Bucks.

Mój tata był profesjonalnym piłkarzem, a piłka nożna była pierwszą dyscypliną, którą pokochałem w Grecji. Moim marzeniem od zawsze było to, by zostać współwłaścicielem piłkarskiego klubu. Kiedy razem z braćmi "odkryliśmy" ten klub wiedzieliśmy od razu, że to jest właśnie ta organizacja i to miasto, z którym chcemy połączyć siły - powiedział Giannis Antetokounmpo, mający nigeryjskie korzenie.

Na inaugurację rozgrywek 2023 Nashville pokonało New York City 2:0.

Piłka nożna jest sportem globalnym, a nasi nowi właścicieli wzmacniają przesłanie naszego klubu. Giannis i Filip to nie tylko niesamowici sportowcy, ale ambasadorowie swoich dyscyplin i swoich miast, wzorce do naśladowania dla milionów na całym świecie - powiedział główny właściciel Nashville SC John Ingram.

W drużyny ligi MLS zainwestowali wcześniej inny znani koszykarze NBA - Kevin Durant (obecnie Phoenix Suns) dołączył do grupy właścicielskiej Philadelphia Union w 2020 roku, a James Harden (Philadelphia 76ers) w 2019 roku nabył pięć procent udziałów w Houston Dynamo FC.