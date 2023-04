To jest obowiązkowe, musimy to zrobić, ale jednocześnie jesteśmy z tego dumni - powiedział 25-letni Markkanen.

Myślę, że to dobry przykład. I jestem pewien, że mogę to zrobić w sposób, który nie wpłynie na moje przygotowania do następnego sezonu - dodał skrzydłowy.

Markkanen notuje najlepszy sezon w karierze, zdobywając dla Jazz średnio 25,6 punktów i 8,6 zbiórek. Przed bieżącymi rozgrywkami został pozyskany z Cleveland Cavaliers. W roku 2017 został wybrany z nr 7 w drafcie przez Minnesota Timberwolbes, skąd od razu przeszedł do Chicago Bulls.

W zależności od tego, kiedy skończy się sezon w Utah, koszykarz zgłosi się do służby już 17 kwietnia lub w lipcu. Baza, do której ma przydział, znajduje się w południowej części Helsinek.

Według fińskiej federacji „głównym zadaniem Szkoły Sportowej Sił Zbrojnych jest szkolenie oddziałów rozpoznawczych na wypadek sytuacji awaryjnych i wojennych”. Wielu poborowych, którzy służą w tej jednostce, to profesjonalni lub amatorscy sportowcy wysokiego szczebla.

Lauri zawsze mówił, że zamierza to zrobić - powiedział jego długoletni agent, Michael Lelchitski. Ważne jest, aby jako obywatel wypełniał swój obowiązek i nie był traktowany w żaden sposób preferencyjnie tylko dlatego, że jest znanym sportowcem.

Markkanen odłożył swoją służbę, gdy był na studiach na Uniwersytecie Arizona i kiedy miał zobowiązania wobec fińskiej drużyny narodowej. W zeszłym sezonie zamierzał wypełnić obowiązek, ale Cavaliers zagrali w turnieju play-in, co spowodowało kolizję terminów.

Finlandia została 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) w tym tygodniu w związku z rosnącym napięciem w Europie, spowodowanym agresją wojskową Rosji na Ukrainę.

Drużyna Utah (bilans meczów 36-42) zajmuje obecnie 12. miejsce w Konferencji Zachodniej. Zachowała jeszcze szanse na udział w fazie play-in.