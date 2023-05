53-letni szkoleniowiec w trakcie pięciu sezonów pracy w Milwaukee, odnotował 271 zwycięstw przy 120 porażkach, w każdym awansując z zespołem do fazy play off.

"Decyzja o tej zmianie była bardzo trudna. Bud pomagał prowadzić zespół przez pięć niesamowitych sezonów, do pierwszego tytułu Bucks od 50 lat i do ery trwałych sukcesów. Jesteśmy wdzięczni za kulturę wygrywania i przywództwa, które pomógł stworzyć w Milwaukee. To dla nas okazja, aby ponownie skoncentrować nasze wysiłki na budowaniu następnego sezonu mistrzowskiego” - oświadczył Jon Horst, generalny menedżer Bucks.

Rozstawiona z numerem pierwszym ekipa Milwaukee, która sezon zasadniczy zakończyła z najlepszym w całej lidze bilansem 58-24, odpadła w pierwszej rundzie play off Konferencji Wschodniej w rywalizacji z Miami Heat (nr 8) po pięciu meczach (1-4).

W całej karierze w roli głównego coacha Budenholzer odniósł 484 zwycięstwa i poniósł 317 porażek. Przed Bucks prowadził przez pięć sezonów Atlanta Hawks, czterokrotnie awansując do play off. Jego bilans w fazie pucharowej ligi NBA to 56-48.

W sezonach 2014/15 i 2018/19 wybierany był najlepszym trenerem sezonu. Przed objęciem posady w Atlancie był asystentem Gregga Popovicha w San Antonio Spurs (1996-2013).