Legioniści po raz trzeci w ostatnich latach startują w tych rozgrywkach. We wrześniu nie udało im się bowiem wywalczyć awansu z eliminacji do Ligi Mistrzów FIBA. W sezonie 2021/22 podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego dotarli do 1/4 finału PE FIBA, ale byli gorsi w dwumeczu od Unahotels Reggio Emilia.

Spotkanie z trzecim zespołem ligi fińskiej (i zdobywcą krajowego pucharu) nie dostarczyło kibicom Legii na Bemowie emocji. Przewaga Zielonych Kanonierów była wyraźna od początku do końca, mimo nieobecności w barwach gospodarzy kontuzjowanego Christiana Vitala. Warszawiacy wygrali walkę pod tablicami (43:24) i mieli 57-procentową skuteczność rzutów za dwa punkty.

W innym spotkaniu grupy słowacki zespół Patrioti Levice pokonał na wyjeździe CSM CSU Oradea z Rumunii 93:91. Za tydzień warszawiaków czeka wyjazd właśnie na Słowację.

Legia Warszawa - Kataja Basket Joensuu 85:62 (22:15, 23:14, 17:10, 23:23)

Legia: Aric Holman 16, Grzegorz Kulka 13, Marcel Ponitka 12, Josip Sobin 12, Michał Kolenda 11, Shawn Pipes Jr. 6, Dariusz Wyka 5, Raymond Cowels III 4, Marcin Wieluński 3, Adam Linowski 3

Najwięcej punktów dla Katai: Amanze Egekeze 12, Tuomas Hirvonen 9