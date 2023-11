Gwiazda Denver Nuggets i MVP finałów minionego sezonu Serb Nikola Jokic był najlepiej punktującym zawodnikiem środowego meczu, jednak jego 25 punktów i 10 zbiórek nie wystarczyło, by uchronić jego zespół przed wysoką porażką.

Po dwóch kwartach Timberwolves mieli 19 punktów przewagi i chociaż trzecią część spotkania wygrali Nuggets, to nie zdołali już odrobić tak znaczących strat.

Co nie udało się Nuggets, udało się New Orleans Pelicans. Po pierwszej kwarcie wyjazdowego meczu z Oklahoma City Thunder tracili do rywali 19 punktów. Dwie kolejne części spotkania jednak zdominowali, czwartą również wygrali i dopisali do tabeli kolejne zwycięstwo. C.J. McCollum poprowadził Pelicans do wygranej, zdobywając 29 punktów i notując 11 zbiórek.

Po porażce Nuggets jedynymi niepokonanymi drużynami pozostają Dallas Mavericks oraz Boston Celtics, które w środę odniosły zwycięstwa u siebie.

Jedynym zespołem bez wygranej na koncie wciąż jest natomiast Memphis Grizzlies. W środę uległ na wyjeździe Utah Jazz 109:133. Szczególnie imponująca w wykonaniu gospodarzy była pierwsza kwarta, którą zakończyli z przewagą 23 punktów.

Ciekawie było w Los Angeles, gdzie w derbach, po dogrywce, Lakers okazali się lepsi od Clippers po zwycięstwie 130:125. Znakomity mecz rozegrał LeBron James, który zdobył 35 punktów i zanotował 12 zbiórek.