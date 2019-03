Polska sztafeta 4x400 obroniła tytuł zdobyty dwa lata temu w Belgradzie. Srebrny medal zdobyły Brytyjki, a brązowy Włoszki.

Biało-czerwone, w składzie: Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot), Iga Baumgart-Witan (BKS Bydgoszcz), Małgorzata Hołub-Kowalik (KL Bałtyk Koszalin) oraz Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice), już po dwóch zmianach wyraźnie prowadziły, a metę osiągnęły w czasie 3.28,77.

Polki powetowały sobie niepowodzenie w indywidualnym starcie na 400 m, gdzie Święty-Esetic była szósta w finale, a Iga Baumgart-Witan - do rozpoczęcia mistrzostw liderka światowych tabel - odpadła w półfinale.

Sprinterka była bardzo wzruszona. Łzy szczęścia płynęły podczas rozmów z dziennikarzami strumieniami.

Tytuł sprzed dwóch lat z Belgradu obronił także Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL), który w profesorskim stylu ograł rewelacyjnego 18-latka Jakoba Ingebrigtsena, który wcześniej triumfował w Glasgow na 3000 m

Polak w finale uzyskał czas 3.42,85 i po długim finiszu wyprzedził wyraźnie 13 lat młodszego rywala z Norwegii. Tylko z nim przegrał w ubiegłorocznej imprezie tej rangi na stadionie.

Mówiłem, że to on musi znaleźć sposób, żeby mnie pokonać. Nie znalazł i to ja jestem złotym medalistą. W pełni przewidziałem przebieg tego biegu. Wszystko sprawdziło się idealnie. Czekałem na ostatnie 400 m i poszedłem bardzo mocno. Wyszedłem przecież z biegania na 400 m i wiadomo było, że jestem w tej stawce najszybszy - podkreślił Lewandowski.

Na tym samym dystansie druga była Sofia Ennaoui (AZC UMCS Lublin). W finale uzyskała czas 4.09,30. Zwyciężyła zdecydowanie Brytyjka Laura Muir - 4.05,92, a trzecia była Irlandka Ciara Mageean - 4.09,43.

23-letnia Ennaoui w poprzednich HME w Belgradzie dwa lata temu zdobyła brąz. Z kolei przed rokiem na stadionie wywalczyła w Berlinie srebro. W obu przypadkach zwyciężyła dwa lata starsza Muir.

To był ciężki bieg, do którego długo się przygotowywałam. Chcę wejść do światowej czołówki i pracuję na to każdego dnia. Laura biega jak z nut. Nie było dziś sposobu, żeby z nią wygrać. Nauczyłam się jednak sięgać po to, co jest możliwe i robię to bardzo skutecznie - wskazała Ennaoui.