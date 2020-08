W lipcu lekkoatleta został ambasadorem Stadionu Śląskiego w Chorzowie i całego regionu. Zawarł w tej sprawie umowę o współpracy z samorządem województwa.

„Chciałbym tu zostać do końca kariery, nie wiem, ile ona potrwa. To zależy od zdrowia, chęci i wyników. Kiedyś marzyłem, by trenować do +40+, teraz schodzę do wieku 37–38 lat. Wolałbym już nie robić wycieczek po kraju. Lubię zbudować ciepłą atmosferę” – mówił wtedy.

Przyznał, że zmieni klub, ale nie zdradził szczegółów. Oficjalnie o zmianie barw poinformowano we wtorek.

„Przechodząc do nas, Paweł staje się jednocześnie twarzą uczelni i klubu. Jestem bardzo szczęśliwy, że dołącza do grona tak znakomitych zawodników, jak choćby inni lekkoatleci: Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic, czy Ewa Swoboda” – powiedział dyrektor AZS AWF Katowice Krzysztof Nowak, cytowany w komunikacie.

31-letni Fajdek podkreślił, że bardzo ceni sobie współpracę z Agrosem Zamość.

„Miesiąc temu zostałem ambasadorem województwa śląskiego i Stadionu Śląskiego, więc postanowiłem też zmienić klub. Teraz zaczynam nowy etap i cieszę się, że udało nam się ustalić wspólne cele, które postaramy się realizować jak najdłużej” - wyjaśnił.

Z nowym klubem zawodnik podpisał pięcioletnią umowę.

„Już kilka lat temu robiliśmy rozeznanie pod kątem przenosin Pawła do naszego klubu, ale dopiero teraz udało się pomyślnie to przeprowadzić. Negocjacje były bardzo krótkie” – dodał Nowak. Możliwe, że młociarz będzie też studentem katowickiej AWF.

„Paweł jest absolwentem studiów licencjackich i będziemy go gorąco namawiać na któryś z naszych siedmiu kierunków” – zaznaczył dyrektor klubu.