Reklama

Reprezentacja na mistrzostwa Europy w Monachium, które odbędą się w dniach 15-21 sierpnia, liczy 81 osób. Zbieżność kalendarzowa z mistrzostwami świata była w tym sezonie nowością i nikt nie jest jednoznacznie w stanie wskazać, jaka będzie po kilku tygodniach od imprezy w USA dyspozycja tych, którzy tam zaprezentowali się ze świetnej strony, ale i tych rozczarowanych dyspozycją i wynikami na tle gwiazd światowej "królowej sportu".

Nie ma Włodarczyk, cała nadzieja w Kopron

Polscy kibice mogą być jednak spokojni o formę m.in. o młociarzy. Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki w Eugene zgarnęli dublet. Od lat pokazują, że są dominatorami w tej konkurencji i brak dwóch medali dla Polski w tej specjalności w Monachium byłby niespodzianką in minus.

Reklama

Wśród pań w tej konkurencji także zwykle Polka stała na podium. Absencja kontuzjowanej Anity Włodarczyk powoduje jednak, że całe nadzieje skupiają się na medalistce olimpijskiej Malwinie Kopron. Ta jednak w tym sezonie startuje znacznie poniżej oczekiwań i możliwości. Przebłysk i szczyt formy na zawodach w Niemczech oczywiście jest możliwy, ale dotychczasowe rezultaty sezonu 2022 nakazują ostrożność.

Reklama

W Monachium wystąpi też niespodziewana gwiazda polskiej reprezentacji podczas MŚ w Eugene Katarzyna Zdziebło. Podwójna wicemistrzyni świata w chodzie sportowym wystartuje jednak jedynie na dystansie 20 km. Ona w tym sezonie zrobiła już znacznie więcej niż od niej oczekiwano. W Niemczech może powiększyć kolekcję medali, ale... nie musi. Przy dość częstych startach w chodzie sportowym trudno wyrokować, jak zachowa się organizm i czy nie będą widoczne skutki morderczej eksploatacji w trakcie mistrzostw świata.

Trzeba spokojnie podejść do szans medalowych. Czekam z niepokojem, ale też z nadzieją na start części zawodników, którzy troszkę słabiej spisali się w mistrzostwach świata w Eugene. Liczę, że pokażą teraz dobrą dyspozycję. W statystykach zawsze to dobrze wygląda i jest dużo szans medalowych. Potem jednak liczy się rzeczywistość zawodów i dyspozycja dnia - powiedział PAP dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki.

W jego ocenie powtórzenie dorobku medalowego z Zurychu (2014), Amsterdamu (2016) i Berlina (2018), byłoby startem rewelacyjnym.

Może być trudno o aż tyle medali. Wynik na poziomie 8-10 uznałbym za bardzo dobry start - ocenił Kęcki.

Brytyjki i Holenderki głównymi rywalkami polskiej sztafety 4x400

Przywrócenie dobrej atmosfery i powrót na ścieżkę sukcesów - bogatą w medale w ostatnich latach — to zadanie kobiecej sztafety 4x400 m. W USA pojawiło się w niej sporo napięć, problemów wewnątrz grupy, ale i indywidualnych — zdrowotnych. Tak szybko biegających na 400 m Polek nie było jednak od dekad, co pokazała już po mistrzostwach świata Natalia Kaczmarek. W sobotę w mityngu Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie uzyskała czas 49,86, który jest drugim wynikiem w historii polskiej lekkoatletyki, po rekordzie kraju Ireny Szewińskiej - 49,28.

Regularnie na poziomie 50,5 sekundy biega Anna Kiełbasińska — ósma indywidualnie w Eugene. Obie mają prawo liczyć na skuteczną walkę o podium na 400 m w starcie indywidualnym. W sztafecie głównymi rywalkami Polek powinny być Brytyjki i Holenderki.

Dyrektor sportowy PZLA zwrócił uwagę na problemy zdrowotne tej grupy.

Do mediów przebiły się głównie sprawy pozasportowe, a problemów zdrowotnych dziewczyn było dużo. Pamiętajmy też, że mówimy o zawodniczkach, które rok temu sięgnęły po złoto i srebro igrzysk olimpijskich w mikście oraz sztafecie żeńskiej. Część z nich po latach świetnych występów musi mieć troszkę oddechu, a nieco słabsza dyspozycja jest w roku poolimpijskim czymś naturalnym - podkreślił Kęcki.

Swoboda pobiegnie po pierwszy seniorski medal ME

Na swój pierwszy seniorski sukces duże szanse ma młodziutka Pia Skrzyszowska. Płotkarka trenowana przez swojego tatę Jarosława Skrzyszowskiego podczas Diamentowej Ligi w Chorzowie poprawiła rekord życiowy dwukrotnie i wywindowała go do poziomu 12,51. To rekord Starego Kontynentu do lat 23 w biegu na 100 m przez płotki. Wśród zgłoszonych do ME zawodniczek Polka legitymuje się drugim czasem.

Trzecie miejsca w takich zestawieniach zajmują pozytywni bohaterowie zawodów w Eugene - czwarta w siedmioboju Adrianna Sułek, czwarty w biegu na 110 m ppł Damian Czykier, a także piąta w biegu na 1500 m Sofia Ennaoui. Swojej szansy na pierwszy medal seniorskiej imprezy na otwartym stadionie będzie też szukać sprinterka Ewa Swoboda, która jednak ostatnio też zmagała się z kłopotami zdrowotnymi.

Zarówno na 100 metrów, jak i na 100 m ppł decydują niuanse. Słabsze wyjście z bloków i nie ma medalu. Nie zawieszajmy nikomu krążków na szyi. Nasi zawodnicy mogą walczyć o medale, są w formie, ale i tak zdecyduje dyspozycja dnia - zauważył Kęcki.

Podkreślił również politykę PZLA polegającą na jak najszerszym oswajaniu z taką imprezą w roku poolimpijskim młodych zawodników. Stąd też w w składzie sporo nowych nazwisk. Są to m.in. specjaliści od 200 m — Nikola Horowska i Łukasz Żok, skacząca w dal Anna Matuszewicz czy biegająca na 800 m Adrianna Czapla.

Polscy maratończycy odpuścili celowo występ za oceanem, aby jak najlepiej przygotować się do mistrzostw Europy. Zarówno panie, jak i panowie upatrują swoich szans przede wszystkim w klasyfikacji drużynowej. Wyrównany poziom zawodników, a szczególnie zawodniczek daje realną nadzieję rywalizacji o miejsce na podium.

Ważny start dla kulomiotów

Po kilku słabszych imprezach podnieść się będą chcieli kulomioci Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk czy tyczkarz Piotr Lisek.

Jak mówił w rozmowie z PAP wiceprezes PZLA Tomasz Majewski, dla kulomiotów start w ME w Monachium jest niezwykle ważny. Kolejny słabszy występ może zakończyć się utratą stypendium czy inną klasyfikacją w zakresie szkolenia.

Dajemy zawodnikom często szansę przez dłuższy czas, bo przecież są to już medaliści takich imprez w przeszłości, ale na przebudzenie nie da się czekać wiecznie - mówił w Eugene Majewski.

I właśnie kulomioci jako pierwsi z Polaków zaprezentują się w eliminacjach, które rozpoczną się w poniedziałkowy poranek.

Program lekkoatletycznych ME z uwzględnieniem startów Polaków

(przydział do grup eliminacyjnych nastąpi po konferencjach technicznych):



poniedziałek, 15 sierpnia (liczba finałów - 5)

----------------------------------------------

10.00 - pchnięcie kulą mężczyzn, eliminacje, grupa A i B

(Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk, Jakub Szyszkowski)

10.05 - 100 m, dziesięciobój (Paweł Wiesiołek)

10.25 - skok o tyczce kobiet, eliminacje, grupa A i B

10.30 - maraton kobiet, finał (Katarzyna Jankowska, Monika Jackiewicz,

Aleksandra Lisowska, Angelika Mach, Izabela Paszkiewicz)

10.40 - 100 m mężczyzn, eliminacje (Adrian Brzeziński, Dominik Kopeć, Przemysław

Słowikowski)

10.50 - skok w dal, dziesięciobój (Wiesiołek)

11.05 - 100 m kobiet, eliminacje (Ewa Swoboda, Magdalena Stefanowicz)

11.20 - pchnięcie kulą kobiet, eliminacje (Paulina Guba, Klaudia Kardasz)

11.30 - maraton mężczyzn, finał (Arkadiusz Gardzielewski, Kamil Jastrzębski, Kamil

Karbowiak, Adam Nowicki)

12.10 - skok w dal mężczyzn, eliminacje (Piotr Tarkowski)

12.40 - pchnięcie kulą, dziesięciobój (Wiesiołek)



18.15 - rzut dyskiem kobiet, eliminacje, grupa A (Karolina Urban, Daria Zabawska)

18.30 - skok wzwyż, dziesięciobój (Wiesiołek)

19.00 - 400 m mężczyzn, eliminacje (Kajetan Duszyński, Karol Zalewski)

19.25 - rzut dyskiem kobiet, eliminacje, grupa B (ew. Urban, Zabawska)

19.35 - 400 m kobiet, eliminacje (Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Iga

Baumgart-Witan, Anna Kiełbasińska)

20.05 - trójskok mężczyzn, eliminacje (Adrian Świderski)

20.15 - 1500 m mężczyzn, eliminacje (Michał Rozmys)

20.38 - pchnięcie kulą kobiet, finał (ew. Guba, Kardasz)

20.58 - pchnięcie kulą mężczyzn, finał (ew. Bukowiecki, Haratyk, Szyszkowski)

21.15 - 400 m, dziesięciobój (Wiesiołek)

21.48 - 10000 m kobiet



wtorek, 16 sierpnia (8)

----------------------

8:30 - chód na 35 km kobiet, finał (Olga Niedziałek)

8:30 - chód na 35 km mężczyzn, finał (Artur Brzozowski)

9:05 - 110 m ppł, dziesięciobój (Wiesiołek)

9:35 - 110 m ppł mężczyzn, eliminacje (Damian Czykier, Jakub Szymański)

9:50 - skok w dal kobiet, eliminacje, grupa A i B (Anna Matuszewicz)

9:50 - rzut dyskiem, dziesięciobój, grupa A (Wiesiołek)

10:15 - 1500 m kobiet, eliminacje (Eliza Megger, Sofia Ennaoui)

10:55 - rzut dyskiem, dziesięciobój, grupa B (ew. Wiesiołek)

11:30 - skok o tyczce, dziesięciobój, grupa A (Wiesiołek)

11:40 - 3000 z przeszkodami kobiet (Patrycja Kapała, Alicja Konieczek, Kinga Królik)

12:15 - rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa A (Katarzyna Furmanek, Ewa Różańska, Malwina

Kopron)

12:25 - 400 m mężczyzn, półfinały (ew. Zalewski, Duszyński)

12:30 - rzut dyskiem, dziesięciobój, grupa B (ew. Wiesiołek)

13:00 - 400 m kobiet, półfinał (ew. Kiełbasińska, Kaczmarek, Święty-Ersetic, Baumgart-Witan)

13:30 - rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa B (ew. Furmanek, Różańska, Kopron)



18:30 - skok wzwyż mężczyzn, eliminacje, grupa A i B

18:40 - rzut oszczepem, dziesięciobój, grupa A (Wiesiołek)

19:40 - rzut oszczepem, dziesięciobój, grupa B (ew. Wiesiołek)

20:05 - 100 m mężczyzn, półfinały (ew. Brzeziński, Kopeć, Słowikowski)

20.27 - skok w dal mężczyzn, finał (ew. Tarkowski)

20.35 - 100 m kobiet, półfinały (ew. Swoboda, Stefanowicz)

21.02 - rzut dyskiem kobiet, finał (ew. Urban, Zabawska)

21.08 - bieg na 5000 m mężczyzn, finał

21.35 - bieg na 1500 m, dziesięciobój finał (Wiesiołek)

22.15 - bieg na 100 m mężczyzn, finał (ew. Brzeziński, Kopeć, Słowikowski)

22.25 - bieg na 100 m kobiet, finał (ew. Swoboda, Stefanowicz)



środa, 17 sierpnia (6)

----------------------

9.35 - rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa A (Marcin Wrotyński, Paweł Fajdek, Wojciech

Nowicki)

10.30 - 100 m ppł, siedmiobój (Adrianna Sułek, Paulina Ligarska)

10.50 - rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Wrotyński, Fajdek, Nowicki)

11.05 - 400 m ppł mężczyzn, eliminacje (Krzysztof Hołub, Jakub Olejniczak, Sebastian

Urbaniak)

11.35 - skok wzwyż, siedmiobój, grupa A i B (Sułek, Ligarska)

11.40 - 400 m ppł kobiet, eliminacje

12.20 - rzut dyskiem mężczyzn, eliminacje, grupa A (Oskar Stachnik, Robert Urbanek)

12.35 - trójskok kobiet, eliminacje, grupa A i B (Karolina Młodawska, Adrianna Szóstak)

13.35 - rzut dyskeim mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Stachnik, Urbanek)



19.54 - pchnięcie kulą, siedmiobój, grupa A i B (Sułek, Ligarska)

20.00 - skok o tyczce kobiet, finał

20.15 - trójskok mężczyzn, finał (ew. Świderski)

20.30 - 110 m ppł mężczyzn, półfinały (Damian Czykier, Jakub Szymański)

21.05 - rzut młotem, finał (ew. Kopron, Furmanek, Różańska)

21.10 - 200 m, siedmiobój (Sułek, Ligarska)

21.43 - 400 m mężczyzn, finał (ew. Zalewski, Duszyński)

22.02 - 400 m kobiet, finał (ew. Kiełbasińska, Kaczmarek, Święty-Ersetic, Baumgart-Witan)

22.22 - 110 m ppł mężczyzn, finał (ew. Czykier, Szymański)



czwartek, 18 sierpnia (6)

-------------------------

9.00 - rzut oszczepem kobiet, eliminacje, grupa A

9.20 - 3000 m z przeszkodami kobiet, eliminacje (Patrycja Kapała, Alicja Konieczek, Kinga

Królik)

9:25 - skok w dal, siedmiobój (Sułek, Ligarska)

10:10 - 800 m mężczyzn, eliminacje (Patryk Dobek, Mateusz Borkowski, Kacper Lewalski)

10:15 - rzut oszczepem kobiet, eliminacje, grupa B

10:46 - 800 m kobiet, eliminacje (Adrianna Czapla, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)

10:50 - skok o tyczce mężczyzn, eliminacje (Piotr Lisek, Robert Sobera)

11:25 - 400 m ppł mężczyzn, półfinały (ew. Hołub, Olejniczak, Urbaniak)

11:36 - rzut oszczepem, siedmiobój, grupa A (Sułek, Ligarska)

11:55 - 400 m ppł kobiet, półfinały

12:30 - 200 m mężczyzn, eliminacje (Patryk Wykrota, Łukasz Żok)

12:48 - rzut oszczepem, siedmiobój, grupa B (ew. Sułek, Ligarska)

13:05 - 200 m kobiet, eliminacje, (Nikola Horowska, Marika Popowicz-Drapała)



20:05 - skok wzwyż mężczyzn, finał

20:10 - rzut młotem mężczyzn, finał (ew. Fajdek, Nowicki, Wykrota)

20:13 - 200 m mężczyzn, półfinały (ew. Wykrota, Żok)

20:37 - 200 m kobiet, półfinały (ew. Horowska, Popowicz-Drapała)

20:58 - skok wzwyż kobiet, finał (ew. Matuszewicz)

21:05 - 1500 m mężczyzn, finał (ew. Rozmys)

21:25 - 5000 m kobiet, finał

21:55 - 800 m, siedmiobój, finał (Sułek, Ligarska)



piątek, 19 sierpnia (8)

-----------------------

10.00 - sztafeta 4x100 m mężczyzn, eliminacje (Adrian Brzeziński, Dominik Kopeć, Przemysław

Słowikowski, Patryk Wykrota, Łukasz Żok, Mateusz Siuda)

10.00 - rzut oszczepem mężczyzn, eliminacje, grupa A

10.05 - skok wzwyż kobiet, eliminacje

10.25 - sztafeta 4x100 m kobiet, eliminacje (Ewa Swoboda, Nikola Horowska,

Magdalena Stefanowicz, Marika Popowicz- Drapała, Klaudia Adamek, Martyna Kotwiła)

10.50 - 800 m kobiet, półfinały (ew. Czapla, Sarna, Wielgosz)

11.10 - sztafeta 4x400 m mężczyzn, eliminacje (Karol Zalewski, Kajetan Duszyński,

Szymon Dziuba, Maksymilian Klepacki, Mateusz Rzeźniczak, Tymoteusz Zimny)

11.15 - rzut oszczepem mężczyzn, eliminacje, grupa B

11.40 - sztafeta 4x400 m kobiet, eliminacje (Kinga Gacka, Małgorzata Hołub-Kowalik, Natalia

Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Anna Kiełbasińska)



20.20 - rzut dyskiem mężczyzn, finał (ew. Stachnik, Urbanek)

20:27 - 800 m mężczyzn, półfinały (ew. Borkowski, Dobek, Lewalski)

20:45 - 1500 m kobiet, finał (ew. Ennaoui, Megger)

20:55 - trójskok kobiet, finał (ew. Młodawska, Szóstak)

21:00 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn, finał

21:20 - 200 m mężczyzn, finał (ew. Wykrota, Żok)

21:45 - 400 m ppł kobiet, finał

22:00 - 400 m ppł mężczyzn, finał (ew. Hołub, Olejniczak, Urbaniak)

22:22 - 200 m kobiet, finał (ew. Horowska, Popowicz-Drapała)



sobota, 20 sierpnia (8)

-----------------------

8.30 - chód na 20 km mężczyzn, finał

10.15 - chód na 20 km kobiet, finał (Katarzyna Zdziebło)



20.05 - skok o tyczce mężczyzn, finał (ew. Lisek, Sobera)

20.15 - 800 m kobiet, finał (ew. Czapla, Sarna, Wielgosz)

20.25 - rzut oszczepem kobiet, finał

20.43 - 100 m ppł kobiet, eliminacje (Klaudia Siciarz, Pia Skrzyszowska, Klaudia Wojtunik)

21.15 - sztafeta 4x400 m mężczyzn, finał (ew. Zalewski, Duszyński, Dziuba, Klepacki,

Rzeźniczak, Zimny)

21.45 - sztafeta 4x400 m kobiet, finał (ew. Baumgart-Witan, Hołob-Kowalik, Kaczmarek,

Święty-Ersetic, Gacka, Kiełbasińska)

22.13 - 3000 m z przeszkodami kobiet, finał (ew. Kapała, Konieczek, Królik)



niedziela, 21 sierpnia (7)

--------------------------

19.05 - skok wzwyż kobiet, finał

19.10 - 100 m ppł kobiet, półfinał (ew. Siciarz, Skrzyszowska, Wojtunik)

19.40 - 800 m mężczyzn, finał (ew. Dobek, Borkowski, Lewalski)

19.50 - rzut oszczepem mężczyzn, finał

20.00 - 10000 m mężczyzn, finał

20:45 - 100 m ppł, finał (ew. Skrzyszowska, Wojtunik, Siciarz)

21.12 - sztafeta 4x100 m mężczyzn, finał (ew. Brzeziński, Kopeć, Słowikowski, Wykrota,

Żok, Siuda)

21.22 - sztafeta 4x100 m kobiet, finał (ew. Swoboda, Horowska, Stefanowicz, Popowicz-Drapała,

Adamek, Kotwiła)



Autor: Tomasz Więcławski