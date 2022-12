Po raz pierwszy w Polsce mityng tego najbardziej prestiżowego cyklu w kalendarzu World Athletics odbył się w Chorzowie 6 sierpnia 2022, też w ramach Memoriału Skolimowskiej. Wtedy impreza zajęła w kalendarzu miejsce odwołanych z powodu ograniczeń pandemicznych zawodów w Chinach.

Rywalizację obejrzało (bezpłatnie) ok. 30 tysięcy kibiców

Stres był, ale w sierpniu, przed tegorocznym sprawdzianem. Po nim byłem już pewien, że zasługujemy na miejsce w Diamentowej. Do tej pory naszą sytuację porównałbym do draftu NBA. Wykorzystaliśmy szansę, zdaliśmy test, determinacją i ciężką pracą zasłużyliśmy na stałe miejsce w lekkoatletycznym odpowiedniku Ligi Mistrzów. Ale nie osiadamy na laurach i rozpoczynamy grę na poważnie – powiedział marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Chorzowski stadion należy do samorządu wojewódzkiego. Memoriał Skolimowskiej jest tam organizowany od 2018 roku, wcześniej przez 9 lat lekkoatleci rywalizowali w stolicy.

System punktacji, który opracowała World Athletics, wyliczył, że w 2022 roku okazaliśmy się szóstym najlepszym mityngiem na świecie. Będąc de facto kopciuszkiem i wydarzeniem testowym, wyprzedziliśmy większość tych znakomitych i dysponujących ogromnymi budżetami mityngów: Sztokholm, Rzym, Oslo, Rabat czy Birmingham. Zebraliśmy wysokie oceny od Diamentowej Ligi. Za kulisami włodarze dali nam do zrozumienia, że stworzyliśmy znakomity produkt. I to samo podkreślali zawodnicy, którzy dobrze się u nas czuli – dodał Piotr Małachowski, dyrektor sportowy memoriału, a w przeszłości świetny dyskobol.

Rzeczywiście uczestnicy sierpniowych zawodów w Chorzowie komplementowali stadion i organizację imprezy. Wystartowało 49 medalistów zakończonych kilka dni wcześniej mistrzostw świata w Eugene.

W czasie zawodów przeprowadziliśmy ankietę, z której wynika, że aż 75 procent kibiców oceniło tegoroczny mityng jako doskonały. Jeszcze wyższą ocenę wystawili nam sami lekkoatleci. Diamentowa Liga przeprowadziła badanie, w którym w skali 1-10 ocenianych było 10 różnych obszarów, w tym m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, transport, stadion, obsługa. Wynik memoriału to 9,12 – zaznaczył Chełstowski.

To wszystko spowodowało, że w głosowaniu 14 stałych członków Diamentowej Ligi (czyli organizatorów zawodów cyklu) potwierdzono, że Chorzów przez pięć lat będzie gospodarzem jednej z elitarnych imprez.

Taka decyzja – podyktowana wyłącznie kwestiami sportowymi i jakościowymi – to kredyt zaufania, który region zamierza spłacić z nawiązką. Ale to jednocześnie informacja, że każdego roku Narodowy Stadion Lekkoatletyczny będzie gościł największe gwiazdy. Ich występ to gwarant emocji – stwierdził Chełstowski.

Tym razem impreza będzie biletowana, sprzedaż ma ruszyć w czwartek.

Autor: Piotr Girczys