Do zmagań w Brazylii Lin Tzu-Chi miała przystąpić jako rekordzistka świata w kat. 63 kg, ale niespodziewanie wycofała się kilka godzin przed planowanym startem. Później dopiero upubliczniono informację, że zawodniczka miała pozytywny wynik testu na obecność zabronionej substancji w organizmie.

Jej rodzima federacja podnoszenia ciężarów nałożyła na nią dwuletnią dyskwalifikację. Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) odwołała się jednak do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS), ponieważ uznała, że kara nie jest wystarczająco surowa, biorąc pod uwagę, że nie była to pierwsza "wpadka" Lin Tzu-Chi. Trybunał przychylił się do tego wniosku i przedłużył karę do ośmiu lat.

W Rio de Janeiro złoty medal wywalczyła Chinka Deng Wei, która pobiła rekord należący do Lin Tzu-Chi.