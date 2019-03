Bardzo cieszę się ze zwycięstwa w klasyfikacji generalnej. Nie był to co prawda wyścig w UCI z liczną i silną stawką, natomiast najważniejsze jest to, że z dnia na dzień czułam się coraz lepiej – poinformowała zawodniczka.

Był to dla mnie bardzo ważny trening, ostatnie przygotowanie do Absa Cape Epic, czyli najważniejszego dla mnie celu na pierwszą część sezonu. Już w kolejną niedzielę zaczynamy etapówkę, którą w świecie MTB porównuje się do kolarskiego Tour de France, więc bardzo cieszę się, że forma mi dopisuje, a wyścig Tour of the Good Hope udało się przejechać w zdrowiu, bez żadnych +przygód+, kraks czy problemów technicznych. Teraz czas na to, aby z powrotem przerzucić się na rower górski Kross Earth i logistycznie przygotować się na najbliższe wyzwanie - podkreśliła.