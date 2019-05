Po niezwykle emocjonującej końcówce zespół z Kielc zdołał obronić przewagę z pierwszego meczu i po raz czwarty w historii klubu awansował do Final Four Ligi Mistrzów. Najcenniejsze trofeum klubowe zdobył raz - w 2016 roku.

Do spotkania kielczanie przystąpili osłabieni brakiem kontuzjowanych Michała Jureckiego i Daniela Dujshebaeva, którzy w tym sezonie już nie pojawią się na parkiecie. W kadrze drużyny z Kielc znalazł się natomiast Krzysztof Lijewski, który ostatnio chorował na anginę, a wcześniej zmagał się z urazem lewej dłoni. W zespole z Paryża, podobnie jak tydzień temu, zabrakło prawoskrzydłowego Benoita Kounkouda. Mistrzowie Polski mieli przed niedzielnym meczem 10-bramową zaliczkę z pierwszego pojedynku. W Hali Legionów polski zespół rozbił utytułowanego rywala 34:24.

Wynik spotkania otworzył Luc Abalo, ale po chwili do wyrównania doprowadził Blaz Janc. Na parkiecie od początku trwała prawdziwa bitwa. Już w czwartej minucie na ławkę kar powędrowali Luka Cindric i Nedim Remili. Przy wyniku 2:1 dla gospodarzy Vladimir Cupara obronił rzut karny wykonywany przez Uwe Geinsheimera, ale nie zdeprymowało to mistrza Francji. W siódmej minucie z siedmiu metrów nie pomylił się Mikkel Hansen i PSG prowadził już 4:1.

Kielczanie potrafili sobie wypracować dogodne sytuacje, ale nie wykorzystali ich m.in. Julen Aginagalde i Arciom Karalek. Białoruski obrotowy już w 14. min po raz drugi został odesłany na ławkę kar. Minutę później w słupek francuskiej bramki trafił Cindric, a w odpowiedzi trafił Abalo. W 16. min mistrz Francji odrobił połowę strat (8:3) z pierwszego spotkania. W kolejnej akcji dwoma świetnymi interwencjami popisał się Cupara, który obronił rzuty Abalo i Remilego.

Kielczanie mieli ogromne kłopoty z pokonaniem Rodrigo Corralesa. Hiszpański bramkarz popisał się kilkoma kapitalnymi interwencjami, a jego koledzy z drużyny odrabiali straty. W 25. min po bramce Nikoli Karabica gospodarze prowadzili już 13:7. Cztery minuty później trafił Gensheimer i mistrzowie Polski przegrywali już 10:17. Tuż przed końcem pierwszej połowy bramkę zdobył jeszcze Hansen i do przerwy PSG wygrywało już 18:11.

W ciągu pierwszych 30 minut para sędziowska z Serbii aż 11 razy wysyłała zawodników obu drużyn na ławkę kar. Z zawodników PGE VIVE dwa wykluczenia mieli na swoim koncie Karalek i Mariusz Jurkiewicz, a w PSG Luka Karabatic. Kielczanie w ataku nie grali wcale źle, ale seryjnie marnowali stuprocentowe sytuacje.

W 33. min pojedynek z Corralesem przegrał Alex Dujshebaev, a w odpowiedzi trafił Remili. Kielczanie przegrywali już 12:20. Cztery minuty później w kieleckiej bramce pojawił się Filip Ivic. W zespole gospodarzy szalał Remili, który po 40 minutach miał na swoim koncie sześć bramek. W 39. min po trafieniu Gensheimera gospodarze wygrywali już 24:15. Kielczanie odpowiedzieli dwoma bramkami Cindrica (24:17 dla PSG w 41. min), ale dwie minuty później przegrywali ponownie dziewięcioma trafieniami (17:26 – Remili).

W 47. min Cuparę, który wrócił do kieleckiej bramki, pokonał Abalo i rywale odrobili straty z pierwszego meczu (29:19). Trzy minuty później Thierry Omeyer zatrzymał Karaleka. Trener gospodarzy Raul Gonzalez poprosił o czas, a po powrocie na parkiet swoją 11. bramkę zdobył Remili. W tym momencie to zespół z Paryża był w Final Four. Goście nie dawali jednak za wygraną. W 53. min Omeyera pokonał Alex Dujshebaev i VIVE przegrywało 22:32, ale minutę później celnie rzucił niezawodny Remili. Po chwili Francuz trafił po raz 12. i jego drużyna prowadziła w tym momencie 34:23. Teraz Tałant Dujszbebajew poprosił o czas. W kolejnej akcji faul w ataku popełnił Cindric, ale kielczanie zdołali odzyskać piłkę, a do siatki rywali trafił Dujshebaev (34:24 dla PSG).

Kilkadziesiąt sekund później w ataku pomylił się Henrik Toft Hansen, a po chwili rzut karny wykorzystał Julen Aginagalde i to goście byli bliżej niemieckiej Kolonii (25:34). Ostatnie minuty rywale polskiego zespołu grali bez Mikkela Hansena (trzecia kara). Będący pod presją gospodarze chcieli szybko zdobyć kolejną bramkę, ale Cupara obronił rzut Abalo. Na minutę przed końcem bramkę na wagę awansu do Final Four zdobył Władysław Kulesz. Później trafił jeszcze Sagosen, ale to kielczanie mogli świętować sukces.

Turniej Final Four Ligi Mistrzów w dniach 1-2 czerwca rozegrany zostanie w Lanxess Arena w Kolonii (Niemcy).

Paris Saint-Germain – PGE VIVE Kielce 35:26 (18:11)

Pierszy mecz: 34:24 dla VIVE

Awans: VIVE

Paris Saint-Germain: Thierry Omeyer, Rodrigo Corrales – Nedim Remili 13, Uwe Gensheimer 5, Luc Abalo 5, Henrik Toft Hansen 4, Mikkel Hansen 4, Sander Sagosen 2, Nikola Karabatic 2, Luka Stepancic, Adama Keita, Robin Dourte, Luka Karabatic, Viran Morros, Kim Ekdalh du Ritz, Dylan Nahi

PGE VIVE Kielce: Vladimir Cupara, Filip Ivic – Luka Cindric 5, Władysław Kulesz 5, Julen Aginagalde 5, Alex Dujshebaev 4, Arciom Karalek 3, Blaz Janc 3, Angel Fernandez Perez 1, Mateusz Jachlewski, Krzysztof Lijewski, Mariusz Jurkiewicz, Arkadiusz Moryto, Marko Mamic

Kary: VIVE – 16 min.; PSG – 16 min.

Czerwona kartka (z gradacji kar) – Mikkel Hansen (56. min)

Sędziowali: Nenad Nikolic i Dusan Stojkovic (Serbia).