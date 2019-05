Woods niespełna miesiąc temu wygrał wielkoszlemowy turniej - US Masters w Auguście. Był to jego 15. tytuł w zawodach tej rangi, ale pierwszy od 2008 roku. Na liście wszech czasów zwycięzców turniejów wielkoszlemowych (pozostałe to: U.S. Open, The Open Championship i PGA Championship) jest drugi. Większą liczbą zwycięstw - 18 - może się pochwalić jedynie Jack Nicklaus.

Kwietniowym triumfem i wrześniowym zwycięstwem w Tour Championship w Atlancie 43-letni Amerykanin zaliczył powrót do sukcesów po kilkuletnim okresie kłopotów zdrowotnych i osobistych. Podczas uroczystości w Waszyngtonie wygłosił pełną emocji przemowę, podczas której podkreślił rolę najbliższych.

"Byliście ze mną na dobre i na złe. Bez waszego wsparcia nie stałbym tu dzisiaj" - słynny sportowiec zwrócił się tymi słowami do swojej matki, dwójki dzieci i obecnej partnerki Eriki Herman.

Wielu ekspertów określa Woodsa mianem najlepszego golfisty wszech czasów. Na czele rankingu światowego był przez rekordowe 683 tygodnie. W uzasadnieniu przyznania mu odznaczenia zaznaczono, że "jest jednym z najlepszych sportowców w historii i prawdziwą legendą", a jego odbudowanie się uznano za "jeden z najbardziej nieprawdopodobnych powrotów, jakie widziano w golfie czy jakimkolwiek innym sporcie".

43-letni zawodnik jest czwartym golfistą w historii, któremu wręczono Prezydencki Medal Wolności. Wcześniej doceniono w ten sposób Arnolda Palmera, Charlie Sifforda i Nicklausa.

Trump nagrodził przed Woodsem w ten sposób wcześniej przedstawicieli innych sportów, m.in. graczy futbolu amerykańskiego Rogera Staubacha i Alana Page'a oraz pośmiertnie baseballistę Babe'a Rutha.

Prezydent USA jest zapalonym golfistą i właścicielem kilku pól. Na początku roku zagrał z Woodsem i był wśród osób, które złożyły gratulacje słynnemu zawodnikowi po kwietniowym triumfie w Auguście.

Prezydencki Medal Wolności przyznawany jest obywatelom amerykańskim oraz cudzoziemcom za szczególny wkład w dziedzinie bezpieczeństwa lub narodowych interesów Stanów Zjednoczonych, pokoju światowego, kultury, jak również innych znaczących dokonań w sferze publicznej.

Przygodę z golfem Woods rozpoczął, mając dwa lata. Rok później na dziewięciodołkowym polu w rodzinnej miejscowości Cypress w Kalifornii uzyskał wynik 48, a w wieku ośmiu lat zagrał dwie rundy z liczbą uderzeń odpowiednio 78 i 76, wygrywając mistrzostwa USA juniorów w najmłodszej grupie wiekowej (9-10). Był najmłodszym zawodnikiem, który wygrał turniej Masters. W 1997 triumfował w US Masters, mając wtedy 21 lat i trzy miesiące.

W 2009 roku, gdy był najlepiej zarabiającym sportowcem świata, stał się bohaterem skandalu obyczajowego. Na jaw wyszły wtedy jego liczne zdrady. Po roku rozwiódł się z pochodzącą ze Szwecji Elin Nordegren. Później był związany ze słynną alpejką Lindsey Vonn. Jego karierę przerywały także liczne problemy zdrowotne; przeszedł m.in. pięć operacji kręgosłupa i rozważał nawet zakończenie kariery.