Yates wyprzedził na finiszu towarzyszy ucieczki Hiszpana Pello Bilbao (Astana) oraz Austriaka Gregora Muehlbergera (Bora-Hansgrohe).

Kolejni uczestnicy ucieczki przyjechali do mety w większej grupie, ze stratą 1.28. Wśród nich byli Belgowie Greg Van Avermaet i Serge Pauwels z polskiej drużyny CCC, zajmując lokaty 11. i 13.

Peleton z Alaphilippe'em stracił do czołówki ponad dziewięć i pół minuty.

Pierwszy etap w Pirenejach nie przyniósł zmian w klasyfikacji generalnej. Rozpoczął się w zawrotnym tempie - w ciągu godziny kolarze pokonali 50,6 km. Potem tempo spadło, a od peletonu oderwała się grupa 40 zawodników, uzyskując u stóp przełęczy Peyresourde przewagę pięciu minut. Gdy rozpoczynała się wspinaczka na drugą z przełęczy - Hourquette d'Ancizan, w czołówce pozostało 26 kolarzy i z każdym kilometrem jazdy pod górę ubywali kolejni.

Najczęściej atakował Simon Yates, zwycięzca ubiegłorocznej Vuelty i brat bliźniak Adama, siódmego w klasyfikacji generalnej lidera grupy Mitchelton-Scott. Na premię górską Hourquette d'Ancizan wjechał w towarzystwie Muehlbergera, z przewagą kilku sekund nad Bilbao, który dołączył do nich na początku długiego, 30-kilometrowego zjazdu do mety. W Bagneres-de-Bigorre Brytyjczyk nie dał szans rywalom, odnosząc pierwsze w karierze zwycięstwo etapowe w Tour de France.

"Teraz mam w kolekcji wygrane we wszystkich wielkich wyścigach, z czego jestem dumny. Przyjechałem na Tour de France, aby pomagać Adamowi i dziś była jedyna okazja do walki na własny rachunek. Wygląda na to, że Adam jest w wysokiej formie, to jego teren i mam nadzieję, że pojedzie mocno, a ja mu w tym pomogę" - obiecał Simon Yates.

W czwartek odbędzie się jedyna w tegorocznej edycji jazda indywidualna na czas. Kolarze będą rywalizować na liczącej 27,2 km pętli wokół Pau.

Wyniki 12. etapu, Tuluza - Bagneres-de-Bigorre (209,5 km):

1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 4:57.53

2. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana)

3. Gregor Muehlberger (Austria/Bora-Hansgrohe) obaj ten sam czas

4. Tiesj Benoot (Belgia/Lotto Soudal) 1.28

5. Fabio Felline (Włochy/Trek-Segafredo)

6. Matteo Trentin (Włochy/Mitchelton-Scott)

7. Oliver Naesen (Belgia/AG2R La Mondiale)

8. Rui Costa (Portugalia/UAE Team Emirates)

9. Simon Clarke (Australia/Education First)

10. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo) wszyscy ten sam czas

...

24. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 9.35

102. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 18.58

Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) 52:26.09

2. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos) strata 1.12 s

3. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 1.16

4. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.27

5. Emanuel Buchmann (Niemcy/BORA-hansgrohe) 1.45

6. Enric Mas (Hiszpania/Deceuninck-Quick-Step) 1.46

7. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 1.47

8. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 2.04

9. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) 2.09

10. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 2.33

...

53. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 32.58

127. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 1:37.28