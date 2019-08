Jak powiedział PAP zastępca oficera prasowego komendy powiatowej w Głogowie Łukasz Szuwikowski, do zdarzenia doszło we wtorek we wczesnych godzinach porannych.

"Samochód uderzył najprawdopodobniej w sarnę i w wyniku tego zdarzenia 34-letni kierujący poniósł śmierć. Na miejscu wciąż trwają czynności wyjaśniające. Jest prokurator i biegły z zakresu ruchu drogowego" - dodał.

Kierującym był piłkarz ręczny Dominik Płócienniczak. W przeszłości grał przez sześć lat w Chrobrym Głogów, ale bronił też barw Piotrkowianina Piotrków Tryb., a ostatnio występował w Grunwaldzie Poznań.