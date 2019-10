Szkoleniowiec Stomilu powiedział PAP, że cieszy się tego, iż jego piłkarze zagrają w Olsztynie z zespołem prowadzącym w tabeli ekstraklasy, bo takie spotkania są zawsze prestiżowe. Nie tak dawno, po awansie do następnej rundy PP siedzieliśmy w szatni i czekaliśmy na losowanie. Po losowaniu spojrzeliśmy na tabelę; Wisła Płock miała wtedy miejsce spadkowe, a w tej chwili jest liderem"- zauważył.

"Nafciarze" jeszcze dwa miesiące temu byli 14. drużyną tabeli, a miesiąc później 11. W ostatnią niedzielę, po wygranej z Jagiellonią Białystok 3:1 po raz pierwszy w historii klubu awansowali na pozycję lidera piłkarskiej ekstraklasy. Grający w 1. lidze Stomil zajmuje obecnie 7. miejsce w swojej klasie rozgrywkowej.

Trener Zajączkowski podkreślił, że bardzo poważnie traktuje pucharowe spotkanie z Wisłą. Chcemy dać dużo pozytywnych emocji naszym sympatykom, a przy okazji będzie to wspaniała możliwość porównania lidera ekstraklasy i zespołu pierwszoligowego. Zobaczymy na jakim poziomie rzemiosła piłkarskiego jesteśmy - mówił. Zdaniem olsztyńskiego szkoleniowca, zespół z Płocka nie ma w swoim składzie zdecydowanego lidera, który strzela bramki.

Zawodnikiem, który zdobył najwięcej bramek (cztery w 13 ligowych meczach) jest Dominik Furman, a to jest środkowy pomocnik. Czyli ich siłą jest szczelna gra w defensywie i skuteczność aż do bólu w ofensywie, plus stałe fragmenty gry, które Furman wykonuje perfekcyjnie - ocenił Zajączkowski.

Przypomniał też, że Stomil jest w tej rundzie chwalony za dobrą i widowiskową grę i w takim samym stylu zamierza zaprezentować się kibicom w czwartek. Jak przyznał, na pewno faworytem pucharowego spotkania są rywale. Piłka nożna ma jednak to do siebie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy nastawieni optymistycznie i wszyscy z niecierpliwością czekamy na dobry mecz w wykonaniu Stomilu - zapewnił. Zajączkowski zauważył, że w każdej edycji rozgrywek pucharowych są niespodzianki i sensacje. Miejmy nadzieję, że taka sensacja wydarzy się w Olsztynie - dodał.

Początek meczu 1/16 finału Pucharu Polski Stomil Olsztyn - Wisła Płock zaplanowano w czwartek na godz. 17.30.