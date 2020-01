Najważniejsze zasady kwalifikacji w poszczególnych dyscyplinach:

BADMINTON

Liczba uczestników: 172 (M 86 + K 86)

Kwalifikacje: ranking światowej federacji (BWF) na 30 kwietnia 2020

Każdy kraj może wystawić maksymalnie po dwóch zawodników i zawodniczki w singlu, o ile są sklasyfikowani w czołowej "16". W deblu obowiązuje podoba zasada - maksymalnie dwa duety, o ile oba są Top8. Obowiązuje też kryterium geograficzne - każdy kontynent musi mieć przedstawiciela we wszystkich konkurencjach. Japonia - jako gospodarz - także ma zagwarantowane miejsce w singlu K i M.

BOKS

Liczba uczestników: 286 (M 186 + K 100), osiem wag męskich i pięć kobiecych

Kwalifikacje - turnieje:

1. kontynentalne, w tym europejski - 14-24 marca w Londynie,

2. światowy - 13-20 maja w Paryżu

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

Liczba uczestniczek: 96

Kwalifikacje:

- indywidualnie: MŚ 2019 - 16 zawodniczek, Puchar Świata - kwiecień 2020 - 3 zawodniczki, kontynentalne mistrzostwa - maj 2020 - 5 zawodniczek. "Dzika karta" dla jednej zawodniczki.

- drużynowo: MŚ 2018 - 3 drużyny, MŚ 2019 - 5 drużyn, kontynentalne mistrzostwa - maj 2020 - 5 grup.

Gospodarze mają zapewnione maksymalnie po jednym miejscu w rywalizacji indywidualnej i w rywalizacji drużynowej, o ile nie wywalczą go w wymienionych wyżej imprezach.

GIMNASTYKA SPORTOWA

Liczba uczestników: 196 (M 98 + K 98)

Kwalifikacje:

- indywidualnie: mistrzostwa świata 2019, Puchar Świata 2018/19, 2019/20, mistrzostwa kontynentalne 2020

- drużynowo: mistrzostwa świata 2018, mistrzostwa świata 2019.

Gospodarze mają zapewnione maksymalnie po jednym miejscu w rywalizacji indywidualnej i w drużynie, o ile nie wywalczą go w wymienionych wyżej imprezach.

Gabriela Janik wywalczyła kwalifikację w wieloboju.

GIMNASTYKA - TRAMPOLINA

Liczba uczestników: 32 (M 16 + K 16)

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2019, mistrzostwa kontynentalnej 2020, Puchar Świata 2019/20.

Gospodarze mają zapewnione maksymalnie jedno miejsce w rywalizacji kobiet lub mężczyzn, o ile nie wywalczą go w wymienionych wyżej imprezach. "Dzika karta" dla jednej zawodniczki lub zawodnika.

GOLF

Liczba uczestników: 120 (60 M + 60 K)

Kwalifikacje: Olympic Golf Ranking Międzynarodowej Federacji Golfa - z 22 czerwca 2020 roku dla mężczyzn i z 29 czerwca 2020 roku dla kobiet. Po jednym miejscu zarezerwowanym dla reprezentantów Japonii. Maksymalnie po cztery osoby każdej płci z jednego kraju, o ile znajdują się w czołowej "15" rankingu. Jeśli są poza Top15, to maksymalnie po dwie osoby. Kwalifikacje są imienne. Adrian Meronk obecnie zajmuje 57. miejsce w rankingu.

JEŹDZIECTWO

Liczba uczestników (formuła otwarta M+K): ujeżdżenie - 60 indyw. i 10 drużyn, skoki - 75 indyw. i 15 drużyn, WKKW - 65 indyw. i 11 drużyn

Kwalifikacje (dla kraju):

- skoki przez przeszkody: mistrzostwa świata 2018, zawody strefowe, ranking Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) na 31 grudnia 2019, cztery miejsca w zawodach indywidualnych i jedno w drużynowym dla Japonii,

- ujeżdżenie: mistrzostwa świata 2018, zawody strefowe, ranking FEI na 31 grudnia 2019, cztery miejsca w zawodach indywidualnych i jedno w drużynowym dla Japonii,

- wszechstronny konkurs konia wierzchowego (WKKW): mistrzostwa świata 2018, strefowe zawody, ranking FEI na 31 grudnia 2019, cztery miejsca w zawodach indywidualnych i jedno w drużynowym dla Japonii.

Po 16 latach nieobecności w igrzyskach awans wywalczyła polska drużyna w WKKW (Mariusz Kleniuk - koń Winona, Joanna Pawlak - Fantastic Frieda, Paweł Spisak - Banderas i Paweł Warszawski - Aristo A-Z). Z kolei w skokach przez przeszkody kwalifikację zapewnił sobie Wojciech Wojcianiec (koń Chintablue).

JUDO

Liczba uczestników: 386 (M 193 + K 193), po siedem wag kobiecych i męskich oraz rywalizacja drużyn mieszanych

Kwalifikacje: ranking IJF na dzień 25 maja 2020 roku

KAJAKARSTWO

Liczba uczestników: 248 (M 124 + K 124)

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2019, Igrzyska Afrykańskie 2019, strefowe regaty kwalifikacyjne (europejskie - 6-7 maja 2020 w czeskich Racicach, awansują – w zależności od konkurencji – zwycięzcy wyścigów lub dwie najlepsze osady, a w dwójkach kanadyjkowych aż cztery), światowe regaty kwalifikacyjne - 23-25 maja w Duisburgu, awans tylko dla zwycięzców.

Zaszły zmiany w programie igrzysk. Po raz pierwszy w historii o medale będą rywalizować kanadyjkarki w jedynce na 200 m i w dwójce na 500 m, a usunięto zmagania mężczyzn w C-1 na 200 m. Każdy kraj może wystawić po dwie osady w kanadyjkowych jedynkach oraz po dwie w jedynkach i dwójkach w rywalizacji kajakarzy. U kanadyjkarzy dana federacja może mieć po maksymalnie trzy osoby. Polska ma już trzy miejsca u mężczyzn i jedno u kobiet. W grupie kajakarek i kajakarzy każdy kraj może dysponować maksymalnie sześcioma zawodnikami. Biało-czerwone w tej chwili mają pięć miejsc, co oznacza, że wystartują we wszystkich konkurencjach. Kwalifikacje są dla kraju.

KAJAKARSTWO GÓRSKIE

Liczba uczestników: 82 (M 41 + K 41)

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2019, kontynentalne mistrzostwa (ME - 15-17 maja 2020 w Lee Valley, Wielka Brytania). Kwalifikacje są dla kraju. Japonia ma zagwarantowane po jednym miejscu w każdej z czterech konkurencji. Każdy kraj może reprezentować tylko jedna osoba w danej konkurencji.

Polska ma kwalifikacje w dwóch konkurencjach: K-1 kobiet i C-1 mężczyzn.

KARATE:

Liczba uczestników: 80 (40 K i 40 M). Dwie konkurencje - kumite (w czterech kategoriach wagowych) i kata.

Kwalifikacje: ranking olimpijski na 6 kwietnia 2020 - po cztery osoby, światowy turniej kwalifikacyjny (8–10 maja 2020 w Paryżu) - po trzy osoby, po dwa miejsca zostawione dla "dzikich kart" lub uzupełnienia ewentualnych braków w reprezentacji danego kontynentu (każdy z nich ma mieć przynajmniej jednego przedstawiciela).

Japonia ma zapewnione jedno miejsce w każdej konkurencji i kategorii wagowej. Każdy kraj może mieć łącznie maksymalnie ośmiu reprezentantów (4 K i 4 M) i po jednym w danej konkurencji i wadze.

KOLARSTWO GÓRSKIE

Liczba uczestników: 76 (M 38 + K 38)

Kwalifikacje: suma punktów z dwóch rankingów - z 28 maja 2019 oraz z 28 maja 2020 roku

Dwa najwyżej sklasyfikowane kraje mogą zgłosić po trzech zawodników i trzy zawodniczki, z miejsc 3-7 - po dwóch zawodników i dwie zawodniczki, a z pozycji 8-21 - po jednym zawodniku i zawodniczce. Na półmetku kwalifikacji Polska w rankingu mężczyzn zajmuje 22. miejsce, a w rankingu kobiet - 10., co przekłada się na prawo zgłoszenia jednej zawodniczki.

KOLARSTWO na rowerach BMX

Liczba uczestników: 48 (M 24 + K 24)

Kwalifikacje: ranking olimpijski na 2 czerwca 2020, ranking UCI na 2 czerwca 2020, mistrzostwa świata 2020 (26–31 maja w Houston)

KOLARSTWO SZOSOWE

Liczba uczestników: 197 (M 130 + K 67)

Kwalifikacje:

- ze startu wspólnego - ranking krajów UCI z 22 października 2019, mistrzostwa kontynentalne 2019 (poza Europą i Oceanią)

Sześć czołowych państw może wystawić po pięciu zawodników, ekipy z miejsc 7-13 - po czterech, a z lokat 14-21 - po trzech. W tej konkurencji u mężczyzn pojedzie trzech Polaków, a wśród kobiet dwie Polki.

- jazda ind. na czas - ranking krajów UCI z 22 października 2019, mistrzostwa świata 2019

U kobiet i u mężczyzn wystartuje po jednym reprezentancie Polski z grona tych, którzy zostali zgłoszeni do wyścigów ze startu wspólnego.

KOLARSTWO TOROWE

Liczba uczestników: 189 (M 98 + K 91)

Kwalifikacje: ranking olimpijski na 2 marca 2020 roku.

Mateusz Rudyk już praktycznie zapewnił sobie prawo startu sprincie. Aktualnie ósme miejsce, ostatnie premiowane awansem, zajmują obie drużyny sprinterskie - męska i kobieca. Jeśli drużyna zakwalifikuje się do igrzysk, to będzie możliwość wystawienia po dwóch zawodników (lub dwóch zawodniczek) w sprincie indywidualnym i w keirinie. Szanse awansu mają Polki w madisonie, czyli w wyścigu punktowym par. Biało-czerwone plasują się w rankingu na ósmej pozycji, ostatniej, która daje prawo startu w Tokio. W omnium kobiet do zdobycia jest 13 przepustek olimpijskich - po jednej dla kraju. Polska w tym rankingu zajmuje 12. pozycję. Niewielkie szanse na występ na igrzyskach mają drużyna kobiet (12. lokata w rankingu olimpijskim) i mężczyzn (13.) na 4 km na dochodzenie, a także mężczyźni w madisonie (11.) i w omnium (19.).

LEKKOATLETYKA

Liczba uczestników: ok. 1900

Kwalifikacje: Obowiązują minima ustalone przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, a po zakończeniu terminu ich uzyskiwania sportowcy, którzy ich nie wypełnili, mogą jeszcze dostać zaproszenie na podstawie rankingu olimpijskiego. Zakończenie okresu kwalifikacyjnego nastąpi 29 czerwca 2020 roku (w przypadku maratonu i chodu na 50 km 31 maja 2020).

ŁUCZNICTWO

Liczba uczestników: 128 indywidualnie (M 64 + K 64), po 12 drużyn

Kwalifikacje:

MŚ 2019, Igrzyska Azjatyckie 2018, Igrzyska Europejskie 2019, Igrzyska Panamerykańskie 2019, Igrzyska Pacyfiku 2019, Igrzyska Afrykańskie 2019, mistrzostwa Azji, mistrzostwa kontynentalne (ME w Antalyi 20-26 maja 2020 - kwalifikacje indywidualne), zawody Pucharu Świata 21-28 czerwca 2020 w Berlinie - kwalifikacje drużynowe. Przyznane zostaną po trzy "dzikie karty" w zawodach indywidualnych. Gospodarze mają zagwarantowany udział w rywalizacji drużynowej.

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

Liczba uczestników: 72 (M 36 + K 36)

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2019 i 2020 - 3 K i 3 M (MŚ 2020 - 25-31 maja w Xiamen), mistrzostwa kontynentalne 2019 (ME - osiem miejsc, ale po jednym dla danego kraju), finał PŚ 2019 - zwycięzcy, ranking UIPM (Pentathlon World Ranking) na 1 czerwca 2020 roku - 6 K i 6 M

Japonia ma zapewnione po jednym miejscu u K i M. Z jednego kraju może wystąpić maksymalnie dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Kwalifikacje są imienne.

Łukasz Gutkowski wywalczył kwalifikację podczas ME 2019.

PŁYWANIE

Liczba uczestników: około 900

Kwalifikacje: minima FINA można uzyskać od 1 marca 2019 do 29 czerwca 2020 na zatwierdzonych przez FINA zawodach, ale każdy kraj może ten okres zawęzić. Sztafety - 12 najlepszych z MŚ 2019 w Gwangju oraz dodatkowe cztery na podstawie rankingu. Polska jest już pewna wystawienia pięciu sztafet: męskich i kobiecych 4x100 i 4x200 m st. dowolnym oraz mieszanej 4x100 m st. zmiennym.

Federacja, której żaden zawodnik nie wypełni minimum, może zgłosić maksymalnie dwoje zawodników - 1 K i 1M. Maksymalnie można wystawić po dwie osoby w każdej konkurencji indywidualnej z danego kraju, ale łącznie kraj nie może wystawić więcej niż 28 przedstawicieli jednej płci.

PŁYWANIE - SKOKI DO WODY

Liczba uczestników: 136 (M 68 + K 68)

Kwalifikacje:

- indywidualne: pięciu mistrzów kontynentów (obie Ameryki są liczone jako jeden), 12 najlepszych zawodników MŚ w Gwangju oraz 18 z zawodów PŚ w Tokio 21-26 kwietnia 2020 roku.

- konkurencje synchroniczne: gospodarz, medaliści MŚ w Gwangju oraz cztery zespoły z zawodów PŚ w Tokio 21-26 kwietnia 2020 roku.

Maksymalnie 16 zawodników z każdego kraju (M 8 + K 8)

PŁYWANIE - otwarty akwen (10 km) 5 0 (25 K i 25 M)

Kwalifikacje: gospodarz, najlepsza 10 z MŚ 2019 w Gwangju, najlepsza dziewiątka zawodów kwalifikacyjnych w Fukuoce (30-31 maja) oraz pięć osób z kontynentalnych zawodów kwalifikacyjnych.

PŁYWANIE SYNCHRONICZNE

Liczba uczestników: 104 - dziesięć drużyn i 22 duety

Kwalifikacje:

- zawody drużynowe: gospodarz, dwie najlepsze ekipy MŚ 2019, mistrz Afryki, mistrz Europy, mistrz Oceanii, mistrz obu Ameryk oraz trzy najlepsze z zawodów kwalifikacyjnych (30 kwietnia – 3 maja 2020 w Tokio).

- duety: dziesięć reprezentacji, które wywalczyły kwalifikacje drużynowo, przedstawiciele pięciu kontynentów (obie Ameryki są liczone jako jeden) i siedem z zawodów kwalifikacyjnych (30 kwietnia – 3 maja 2020 w Tokio).

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Liczba uczestników: 196 (98 K i 98 M)

Kwalifikacje: ranking olimpijski na 30 kwietnia 2020 (po osiem osób w każdej kategorii i po pięć dla najlepszych z danego kontynentu z kraju, który nie miał jeszcze kwalifikacji), "dzika karta", Japonia ma zagwarantowane miejsce w każdej kategorii.

Każde państwo może wystawić łącznie po siedmiu zawodników obu płci w 10 kategoriach wagowych. W pojedynczej kategorii może wystąpić jeden sportowiec z danego kraju. Co najmniej 10 przypadków dopingu w latach 2008-20 powoduje zmniejszenie puli startowej federacji. Od 10 do 19 przypadków - kraj może wystawić maksymalnie 2 K i 2 M. Powyżej 20 - 1 K i 1 M.

Aktualnie w rankingu najwyżej są Arkadiusz Michalski (15. w kat. 109 kg) i Joanna Łochowska (24. w kat. 55 kg).

SKATEBOARDING

Liczba uczestników: 80 (M 40 + K 40). Dwie konkurencje - park i street.

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2020 (M 3 i K 3), ranking olimpijski na dzień 1 czerwca 2020 (M 16 i K 16). W każdej z konkurencji może wystąpić maksymalnie po trzech reprezentantów danego kraju i minimum jeden Japonii. W obsadzie musi znaleźć się przynajmniej jeden zawodnik z każdego kontynentu. Najwyżej w rankingu z Polaków jest obecnie Amelia Brodka, która w konkurencji park zajmuje 28. miejsce.

STRZELECTWO

Liczba uczestników: 360 (M 180 + K 180)

Kwalifikacje: MŚ 2018, zawody PŚ 2019 oraz imprezy wyznaczone przez Międzynarodową Federację Strzelecką (ISSF) - m.in. Igrzyska Europejskie 2019, mistrzostwa Europy 2019, ME 2020, majowym turniej kwalifikacyjny w Pilznie oraz ranking olimpijski na 31 maja 2020. Japończycy mają zagwarantowane dziewięć miejsc (pięć u mężczyzn i cztery u kobiet). Kwalifikacje są dla kraju.

Polska ma już trzy kwalifikacje, które wywalczyli: Tomasz Bartnik (karabin 50 m trzy postawy), Aleksandra Jarmolińska (skeet) oraz Klaudia Breś (pistolet pneumatyczny 10 m).

SURFING

Liczba uczestników: 40 (20 K i 20 M)

Kwalifikacje: World Surf League Championship Tour 2019 (10 M i 8 K), World Surfing Games 2019 (4 M i 4 K - najlepsi reprezentanci: Afryki, Azji, Europy i Oceanii), World Surfing Games 2020 (4 M i 6 K), igrzyska panamerykańskie (1 M i 1 K). Japonia ma zapewnione po jednym miejscu w rywalizacji kobiet i mężczyzn, o ile jej reprezentanci nie wywalczą awansu podczas wyżej wymienionych imprez. Maksymalnie może wystąpić po dwóch reprezentantów jednego kraju danej płci. Kwalifikacje są imienne.

SZERMIERKA

Liczba uczestników: 212 (106M + 106K)

Kwalifikacje:

- drużynowo - ranking olimpijski na 4 kwietnia 2020 (8 drużyn z każdej broni) – cztery najlepsze z listy i cztery kolejne z uwzględnieniem kryterium geograficznego, tzn. po jednym z Europy, Azji, Afryki i strefy Ameryk.

- indywidualnie - po trzech zawodników z każdej zakwalifikowanej drużyny będzie miało prawo wystąpić w turnieju indywidualnym (24 K i 24 M), ranking olimpijski na 4 kwietnia 2020 (po sześć osób z każdej broni) - ale tylko z krajów, których drużyna nie wystąpi w danej broni i z zastosowaniem kryterium geograficznego – po dwa miejsca dla Europy i Azji, po jednym dla Afryki i Ameryk, strefowe turnieje kwalifikacyjne - tylko dla zawodników z państw, które w danej broni wcześniej nie zyskały przedstawiciela, awans uzyska po czterech szermierzy z każdej broni. Osiem miejsc zarezerwowano dla Japonii.

Po raz pierwszy od 2000 roku zostanie rozdanych 12 kompletów medali, czyli we wszystkich broniach indywidualnie i drużynowo, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.

W tym momencie w igrzyskach wystartowałyby co najmniej trzy Polki – drużyna szpadzistek przewodzi rankingowi. Nikt z biało-czerwonych nie uzyskałby zaś obecnie awansu na podstawie rankingu indywidualnego.

TAEKWONDO

Liczba uczestników: 128 (64 K i 64 M), po cztery kategorie K i M

Kwalifikacje: ranking olimpijski na 31 grudnia 2019 (5 K i 5 M), cykl Wielkiego Szlema (1 K i 1 M), strefowe zawody kwalifikacyjne (po dwa miejsca dla K i M z Europy, Azji, Afryki i Ameryk, po jednym dla Oceanii) - dla Europy w kwietniu 2020 w Mediolanie. Japonia ma zagwarantowane jedno miejsce w każdej kategorii.

Awans z rankingu olimpijskiego uzyskała Aleksandra Kowalczuk (+67 kg).

TENIS

Liczba uczestników: 172 (86 M i 86 K; po 64 K i 64 M w singlu, 32 deble, 16 mikstów)

Kwalifikacje:

- singiel: po 56 zawodników z rankingu ATP i WTA Tour na 8 czerwca 2020 roku. Każdy kraj może być reprezentowany przez maksymalnie czterech tenisistów i tyle samo tenisistek. Jeśli zakwalifikuję się ich więcej (są imienne), wyboru dokonuje krajowa federacja. Dodatkowo ITF dobierze sześciu zawodników i zawodniczek, jeśli nie zakwalifikowali się na podstawie rankingu, spośród: reprezentantów gospodarzy, reprezentanci jednego z sześciu regionów ITF, maksymalnie dwóch mistrzów olimpijskich lub triumfatorów turniejów wielkoszlemowych. Wszyscy gracze mogą wystąpić też w deblu oraz mikście.

- debel: 24 duety kwalifikują się na podstawie światowego rankingu na 8 czerwca 2020 roku (zarówno w singlu, jak w i deblu - wynik jest sumą miejsc obu zawodników lub zawodniczek), pozostałe osiem zostaje wybranych dodatkowo przez ITF zgodnie z kryteriami obowiązującymi w przypadku singla,

- mikst: 12 par zostaje wybranych na podstawie rankingów ATP i WTA spośród tych, którzy wystąpią w singlu lub deblu, a pozostałe cztery zostaną wybrane dodatkowo przez ITF na podstawie kryteriów obowiązujących w przypadku singla i debla.

W tym momencie awans z Polaków wywalczyliby w singlu: Magda Linette (43. WTA) i Hubert Hurkacz (37. ATP). Iga Świątek jest 60. rakietą świata, a Kamil Majchrzak 101. Łukasz Kubot, który jest szósty w rankingu deblistów, ma w planach występ w parze z Hurkaczem.

TENIS STOŁOWY

Liczba uczestników: 172 (M 86 + K 86); singiel kobiet i mężczyzn, drużyny i miksty

Kwalifikacje: Igrzyska Europejskie 2019, Igrzyska Afrykańskie 2019, mistrzostwa Azji 2019, zawody kontynentalne 2020, światowy turniej kwalifikacyjny - singiel - 28-31 maja w Dausze, drużyny - 22-26 stycznia 2020 w Portugalii. Ranking światowy (singiel). Kwalifikacje w grze pojedynczej są imienne. Japonia ma zagwarantowane po trzy miejsca dla kobiet i mężczyzn i udział w turnieju drużynowym.

TRIATHLON

Liczba uczestników: 110 (55 M + 55 K)

Kwalifikacje: ranking olimpijski na 15 maja 2020 (47 K i 47 M), ranking ITU (International Triathlon Union) na 15 maja 2020 (najlepsi zawodnicy każdego z kontynentów, ale do 140. miejsca na liście), światowe zawody kwalifikacyjne 2019 (tylko zwycięzcy). Kwalifikacja dla kraju.

Szanse na awans z rankingu ITU mają jeszcze walczące o jedno miejsce dla najlepszej Europejki Marta Łagownik i Alicja Ulatowska.

WIOŚLARSTWO

Liczba uczestników: 526 (M 263 + K 263)

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2019, europejskie regaty kwalifikacyjne - 27-29 kwietnia w Varese (tylko dla krajów, które mają maksymalnie jedną kwalifikację, czyli bez Polski), finałowych regaty kwalifikacyjne - 17-19 maja w Lucernie (przepustkę mogą tam wywalczyć po dwie osady w każdej konkurencji).

Polska ma sześć kwalifikacji: czwórka bez sternika, czwórka bez sterniczki, czwórka podwójna mężczyzn, czwórka podwójna kobiet, dwójka podwójna mężczyzn i dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn.

WSPINACZKA SPORTOWA

Liczba uczestników: 40 (20 i 20 M)

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2019, mistrzostwa kontynentalne 2020, "dzikie karty" - 1 K i 1 M

Kraj nie może wysłać więcej niż dwóch przedstawicieli każdej płci. Awans wywalczyła już Aleksandra Mirosław.

ZAPASY

Liczba uczestników: 288 (192 M + 96 K), 12 kategorii męskich (st. wolny plus klasyczny) i sześć kobiecych

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2019, kontynentalne turnieje kwalifikacyjne 2020 (europejski - w marcu w Budapeszcie), światowy turniej kwalifikacyjny - 30 kwietnia-3 maja w Sofii.

Kwalifikacje są dla kraju. Każdy Narodowy Komitet Olimpijski może reprezentować maksymalnie 18 sportowców - 12 mężczyzn i sześć kobiet, po jednej osobie w każdej kategorii wagowej.

Dla Polski awans wywalczyli: Roksana Zasina (53 kg), Jowita Wrzesień (57 kg) oraz w stylu klasycznym Tadeusz Michalik (97 kg).

ŻEGLARSTWO

Liczba uczestników: 350 (175 K i 175 M)

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2018, Igrzyska Azjatyckie 2018, mistrzostwa świata 2019 (Laser, Laser Radial, 470, RS:X, 49er, 49erFX, Nacra 17), mistrzostwa Europy 2019 (Finn), Igrzyska Panamerykańskie 2019, zawody kontynentalne (dla Europy - kwietniowy Puchar Świata w Genui.

Polacy wywalczyli kwalifikację w sześciu konkurencjach – w windsurfingowej RS:X kobiet i mężczyzn, 470 kobiet, Laser Radial oraz 49er i 49erFX. W Tokio na pewno zabraknie ich w zmaganiach na katamaranach Nacra 17 oraz w męskiej 470. Niewielkie szanse na wywalczenie paszportu na igrzyska są w klasach Finn i Laser Standard. W pierwszej konkurencji Europa może liczyć na jedno, a w drugiej na dwa dodatkowe miejsca. Przypadną one najlepszym reprezentantom krajów bez olimpijskiej nominacji po PŚ w Genui.

O wyjazd do stolicy Japonii biało-czerwoni rywalizują także w wewnętrznych kwalifikacjach, którymi są odpowiednio punktowane regaty rangi mistrzostw świata i Europy. Nie jest to jednak jedyne kryterium. Finalnej rekomendacji ma dokonać tzw. zespół decyzyjny, który ma zostać powołany do 29 lutego, a swoje wnioski zarządowi Polskiego Związku Żeglarskiego powinien przedstawić do 30 czerwca.

GRY ZESPOŁOWE

BASEBALL

Liczba uczestników: 6 męskich drużyn

Kwalifikacje: strefowe turnieje kwalifikacyjne, światowy turniej kwalifikacyjny w kwietniu 2020

Japonia ma zapewniony udział.

HOKEJ NA TRAWIE

Liczba uczestników: 12 zespołów mężczyzn i 12 kobiet

Kwalifikacje (takie same dla K i M): pięć zawody strefowych (dla Europy - ME 2019) - awans dla zwycięzcy, światowy turniej kwalifikacyjny 2019 - siedem miejsc.

Polskie zespoły straciły już szanse na udział w igrzyskach.

KOSZYKÓWKA

Liczba uczestników: 12 zespołów męskich i 12 kobiecych

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2019 (awansowało siedem zespołów męskich i jeden kobiecy), cztery turnieje kwalifikacyjne u kobiet (6-9 lutego 2020, bez Polek, awans 10 drużyn) i mężczyzn (23-28 czerwca, Polacy zagrają w Kownie, awans tylko dla zwycięzców).

KOSZYKÓWKA 3x3

Liczba uczestników: 8 drużyn kobiecych i 8 męskich

Kwalifikacje (takie same dla K i M): ranking FIBA z 1 listopada 2019, 1. światowy turniej kwalifikacyjny (18-22 marca 2020, New Delhi) - awansuje po 3 drużyny, 2. światowy turniej kwalifikacyjny (kwiecień, Budapeszt) - awans dla zwycięzcy. Japonia ma zapewnione miejsce jako gospodarz.

Reprezentacja Polski mężczyzn wystąpi zarówno w marcowym turnieju kwalifikacyjnym w Indiach, jak i kwietniowych zawodach na Węgrzech.

PIŁKA NOŻNA

Liczba uczestników: 12 drużyn kobiecych i 16 męskich

Kwalifikacje:

- kobiety: MŚ 2019 (trzy najlepsze europejskie ekipy), zawody strefowe dla drużyn z pozostałych kontynentów

- mężczyźni: młodzieżowe (do lat 21) ME 2019 (cztery najlepsze drużyny), zawody strefowe dla drużyn z pozostałych kontynentów

Polskie reprezentacje straciły już szanse awansu. Japonia ma zapewniony występ swoich reprezentacji.

PIŁKA RĘCZNA

Liczba uczestników: 12 drużyn kobiecych i 12 męskich

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2019 - 1 K i 1 M, cztery strefowe turnieje kwalifikacyjne - 1 K i 1 M (ME 2020 mężczyzn - 9-26 stycznia), trzy światowe turnieje kwalifikacyjne - 2 K i 2 M

Reprezentacje Japonii mają zapewniony udział. Polki już straciły szanse awansu. Jeśli Polacy w ME 2020 zajmą wysokie miejsce będą mogli wziąć udział w jednym z turniejów kwalifikacyjnych.

PIŁKA WODNA

Liczba uczestników: 12 męskich i 10 żeńskich drużyn

Kwalifikacje: kobiety - gospodarz, czterech mistrzów kontynentów (bez Ameryk), pięć drużyn z turnieju kwalifikacyjnego; mężczyźni - gospodarz, finaliści MŚ w Kazaniu, zwycięzca Ligi Światowej, pięciu mistrzów kontynentów (obie Ameryki mają wspólny turniej), trzy drużyny z turnieju kwalifikacyjnego.

RUGBY 7

Liczba uczestników: 12 drużyn kobiecych i 12 męskich

Kwalifikacje: po cztery najlepsze drużyny z cyklu World Rugby Sevens Series w sezonie 2018/19, zwycięzcy sześciu regionalnych turniejów kwalifikacyjnych 2019, światowy turniej kwalifikacyjny - 20-21 czerwca 2020. Japonia ma zapewnione miejsce.

SIATKÓWKA

Liczba uczestników: 12 drużyn kobiecych i 12 męskich

Kwalifikacje takie same dla K i M: sześć światowych turniejów kwalifikacyjnych 2019 - awans dla zwycięzców, pięć kontynentalnych turniejów kwalifikacyjnych 2020 (dla Europy: K 7-12 stycznia w Apeldoorn, M 5-10 stycznia w Berlinie) - awans dla zwycięzców. Japonia ma zagwarantowany udział w igrzyskach.

Polacy wywalczyli awans w światowym turnieju kwalifikacyjnym w 2019 roku. Ostatnią szansą Polek jest turniej w Apeldoorn.

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Liczba uczestników: 24 pary K i 24 pary M

Kwalifikacje: MŚ 2018 - 1 K i 1 M, ranking olimpijski na 15 czerwca 2020 roku - po 15 duetów K i M, światowy turniej kwalifikacyjny 2019 - po dwie pary K i M, pięć turniejów kontynentalnych (dla Europy - 22-28 czerwca 2020 w Eindhoven) - po jednym duecie K i M.

Reprezentanci gospodarzy mają zapewnione miejsce dla jednego duetu. Z jednego kraju mogą zakwalifikować się maksymalnie dwie pary.

Z Polaków niemal pewni występu są Michał Bryl i Grzegorz Fijałek, którzy zajmują obecnie piąte miejsce w rankingu. Na 18. pozycji znajdują się Bartosz Łosiak i Piotr Kantor, a na 19. Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek.

SOFTBALL

Liczba uczestników: 6 kobiecych drużyn

Kwalifikacje: mistrzostwa świata 2018, cztery strefowe turnieje kwalifikacyjne. Japonia ma zapewniony udział.