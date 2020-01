Trener Patryk Rombel wezwał zawodnika zabrzan w związku z urazem Przemysława Krajewskiego podczas piątkowego meczu ze Słowenią, przegranego przez biało-czerwonych 23:26.

Czuwara brał udział w grudniowym zgrupowaniu kadry, ale selekcjoner nie zabrał go na ostatni przed ME turniej w Hiszpanii.Jest szóstym zawodnikiem Górnika grającym w ME, obok Szymona Sićko, Adriana Kondratiuka, Krystiana Bondziora oraz Iso Sluijtersa (Niderlandy) i czeskiego bramkarza Martina Galii. W następnych spotkaniach rywalami Polaków będą w niedzielę Szwajcarzy (godz. 16), a we wtorek aktualni wicemistrzowie Europy Szwedzi (20.30).