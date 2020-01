W ostatnich dniach Polacy brali udział w hiszpańskim mieście Torrelavega w Memoriale Barcenasa - przegrali zarówno z gospodarzami, jak i z Portugalczykami i Rosjanami. W imprezie będącej ostatnim etapie przygotowań do ME Rombel miał do dyspozycji 19 graczy, a po niej zrezygnował z bramkarza Zakrety i występującego na prawym rozgraniu Szyby.

W kadrze znaleźli się za to m.in. 18-letni rozgrywający Michał Olejniczak.

Przed każdym meczem czempionatu Starego Kontynentu Rombel będzie musiał wybrać 16 zawodników. Zostaną oni zgłoszeni do występu w danym spotkaniu.

Tegoroczne ME, które zakończą się 26 stycznia, po raz pierwszy odbędą się w trzech krajach: Szwecji, Norwegii i Austrii. Polacy znaleźli się w grupie F, która rywalizować będzie w Goeteborgu. Ich przeciwnikami będą kolejno Słoweńcy (10.01), Szwajcarzy (12.01) oraz Szwedzi (14.01). Do dalszej fazy awansują po dwa najlepsze zespoły.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy 2020:

Bramkarze: Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Mateusz Kornecki (PGE VIVE Kielce)

Rozgrywający: Antoni Łangowski, Rafał Przybylski (wszyscy Azoty Puławy), Michał Olejniczak (SMS Gdańsk), Szymon Sićko, Adrian Kondratiuk (obaj NMC Górnik Zabrze), Maciej Pilitowski (Energa MKS Kalisz), Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg), Maciej Majdziński (Bergischer HC)

Skrzydłowi: Piotr Jarosiewicz (Azoty), Krystian Bondzior (Górnik), Przemysław Krajewski (Orlen Wisła), Arkadiusz Moryto (PGE VIVE Kielce)

Obrotowi: Dawid Dawydzik (Azoty), Kamil Syprzak (Paris Saint-Germain), Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk)