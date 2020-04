Powodem decyzji jest przedłużająca się pandemia koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia, w tym dotyczące organizacji imprez masowych.

Etapowa rywalizacja w Kraju Basków pierwotnie miała być rozegrana w pierwszej połowie kwietnia. Została przełożona w nadziei, że uda się znaleźć nowy termin, ale teraz ostatecznie ją odwołano. Z kolei klasyk dookoła San Sebastian był wyznaczony na 25 lipca.

Bardzo boli nas, gdy musimy przekazywać takie wiadomości, ponieważ co roku twardo walczymy, aby obie nasze imprezy pozostały w kalendarzu UCI World Tour. Uważamy jednak, że obecnie nie ma warunków, by przeprowadzić oba wydarzenia na poziomie, do którego wszyscy są przyzwyczajeni - przekazał w imieniu organizatorów Julian Eraso.

Hiszpania jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych koronawirusem i chorobą COVID-19, którą on wywołuje. Liczba potwierdzonych zakażeń osiągnęła 210 tys., a zmarło z tego powodu ponad 24 tys. osób.

Kolarze w Hiszpanii wciąż nie mogą trenować na świeżym powietrzu. W ostatnią niedzielę dzieci po raz pierwszy mogły opuścić domy czy mieszkania i wyjść na zewnątrz, ale nie na dłużej niż godzinę.

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) w przyszłym tygodniu ma opublikować zmodyfikowaną i dostosowaną do aktualnej sytuacji epidemiologicznej wersję kalendarza na ten sezon.