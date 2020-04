Kiedy Barguil zgłosił się do firmy kurierskiej oferując swoje usługi dla mieszkańców Lorient i okolic, ci nie mogli uwierzyć, że to rzeczywiście on.

To nie żart. Jeśli mogę pomóc, to zrobię to z przyjemnością - szybko rozwiał wątpliwości.

Barguil nie jest pierwszym kolarzem, który zaangażował się w ten sposób. Włoch Davide Martinelli dostarczał leki mieszkańcom wsi Lodetto z oddalonej o 30 minut jazdy apteki. Zakupy na rowerach rozwozili także Holender Dylan Groenewegen i Belgijka Jolien D'hoore.

Chyba mało kto na początku myślał, że epidemia tak się rozwinie i będzie trwała tyle czasu. Moja żona robi zakupy raz na tydzień, a ja od dawna nie byłem dalej niż kilometr od domu. To dziwne uczucie, szczególnie dla tych, którzy przywykli do podróżowania i wyścigów. Jest jednak pozytywny aspekt, bo naprawdę cieszę się czasem spędzanym z żoną i synkiem - przyznał Barguil.

28-latek w dorobku ma m.in. po dwa wygrane etapy Tour de France i Vuelta a Espana. W 2017 roku triumfował w klasyfikacji górskiej TdF.

Zgodnie z poniedziałkowymi danymi we Francji stwierdzono blisko 100 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i prawie 15 tys. zgonów.