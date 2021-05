Drużyna z Nantes, pogromcy Łomży Vive Kielce w 1/8 finału LM, odprawiła z kwitkiem kolejnego faworyta, węgierski Telekom Veszprem.

Francuzi przystępowali do rewanżowego spotkania z czterobramkową zaliczką (32:28). Podopieczni trenera Alberto Entrerriosa po pięciu minutach meczu na Węgrzech prowadzili już 5:2. Gospodarze dość szybko zniwelowali straty, a na początku drugiej połowy wyszli na czterobramkowe prowadzenie (20:16). Francuski zespół zdobył cztery bramki z rzędu i już do końca meczu obie ekipy zażarcie walczyły o awans do Kolonii. Telekom wygrał to spotkanie 32:30, ale z awansu cieszyła się drużyna Kiryła Łazarowa.

W drugim czwartkowym spotkaniu nie było niespodzianki. Barcelona po raz drugi pokonała Mieszkowa Brześć, tym razem 40:28. Siedem bramek dla zwycięzców zdobył Casper Mortensen, a dla pokonanych takze siedem Mikita Waliupow.

W środę awans do finału wywalczyły drużyny Paris Saint-Germain i Aalborg HB. Francuski zespół w pierwszym meczu z THW Kiel przegrał 29:31, ale we własnej hali odrobił straty z nawiązką i wygrał 34:28. Dziewięć bramek dla drużyny z Paryża zdobył Elohim Prandi, siedem Nedim Remili, a sześć Dylan Nahi, który od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem Vive. Obrotowy PSG Kamil Syprzak nie zdobył żadnej bramki.

Niespodzianką zakończyło się starcie Aalborg HB i Flensburg-Handewitt. Niemiecka drużyna przegrała w Danii 21:26, a we własnej hali nie zdołała odrobić wszystkich strat, zwyciężając tylko czterema bramkami (33:29).

Final Four LM z udziałem HBC Nantes, Barcelony, Paris Saint-Germain i Aalborg HB rozegrany zostanie w dniach 12-13 czerwca w Kolonii.

Wyniki rewanżowych spotkań ćwierćfinałowych LM:

czwartek, 20 maja Telekom Veszprem - HBC Nantes 32:30 (pierwszy mecz 28:32); awans HBC Nantes FC Barcelona - Mieszkow Brześć 40:28 (33:29); awans Barcelony

środa, 19 maja Paris Saint-Germain - THW Kiel 34:28 (pierwszy mecz 29:31); awans Paris Saint-Germain SG Flensburg-Handewitt - Aalborg HB 33:29 (21:26); awans Aalborg HB