Na początku kwietnia ekipa poinformowała, że została zmuszona do zawieszenia większości kontraktów personelu pomocniczego oraz "znacznego" obniżenia pensji zawodników do końca sezonu. Według belgijskich mediów obniżki zarobków kolarzy miały sięgnąć aż 80 procent.

Sponsorująca grupę firma obuwnicza CCC nie ukrywa, że w związku z pandemią koronawirusa czekają ją trudne dni. W wydanym 2 kwietnia komunikacie poinformowała, że zakończyła pierwszy kwartał z przychodami o 9 proc. niższymi niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Jak dowiedział się cyclingnews.com, cięcia wynagrodzeń kolarzy nie zostały jeszcze sfinalizowane, a negocjacje w tej sprawie trwają.

To nie jest pozytywna sytuacja. My, kolarze, wraz z naszymi prawnikami, połączyliśmy siły i wysunęliśmy własną ofertę, aby spotkać się z kierownictwem ekipy w połowie drogi - powiedział włoski kolarz Fausto Masnada, który do drużyny z Polkowic dołączył w tym roku.

CCC finansuje trzy projekty kolarskie: grupę elity, na czele z mistrzem olimpijskim z Rio de Janeiro Belgiem Gregiem Van Avermaetem, ekipę kontynentalną młodych zawodników oraz drużynę kobiet, której liderką jest utytułowana Holenderka Marianne Vos.

Z powodu pandemii koronawirusa sezon kolarski zawieszono co najmniej do 1 sierpnia w kategorii elity. Kolarze nie ścigają się od połowy marca i nie wiadomo, kiedy wrócą do rywalizacji.

Międzynarodowa Unia Kolarska ma opublikować nowy kalendarz wyścigów 5 maja. Na razie jedyne zatwierdzone dotychczas daty to mistrzostwa krajowe (22-23 sierpnia), Tour de France (29 sierpnia - 20 września) i mistrzostwa świata w Aigle-Martigny (20-27 września).